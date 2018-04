"Ballo a Palazzo": "Minuetti e Cotillons"chiude il ciclo di conferenze-laboratorio

Altri articoli in Cultura e spettacolo

domenica, 1 aprile 2018, 11:43

L’agenzia formativa dell’Istituto di Istruzione Superiore “Carrara-Nottolini-Busdraghi” gestirà a breve un corso, normato a livello regionale, sulla valutazione e certificazione delle competenze

domenica, 1 aprile 2018, 10:03

Questo ciclo di lezioni, dedicate allo studio e all'approfondimento della cultura fotografica, hanno lo scopo di fornire metodi di analisi e occasioni di crescita critica nell'interpretazione delle immagini fotografiche

sabato, 31 marzo 2018, 11:38

La collaborazione con la parrocchia del centro storico e con la Cattedrale ha permesso anche quest'anno un momento di condivisione spirituale sulle note sacre di una versione dello Stabat Mater, il testo composto verosimilmente da Jacopone da Todi e musicato da autori di diversa sensibilità ed epoca

venerdì, 30 marzo 2018, 14:57

A Lucca sarà trasmesso al Cinema Centrale (Via di Poggio, 36) e al Cinema Centrale di Viareggio (Via Battisti 67). Entrambe le proiezioni saranno alle ore 19.45

venerdì, 30 marzo 2018, 13:01

Saranno accettate fino al 31 maggio le candidature per il primo Premio Coraggio Morale in provincia di Lucca promosso dalla Monte San Martino Trust (Associazione con sede in Inghilterra fondata nel 1989) in collaborazione con l'Istituto storico della Resistenza e dell'età contemporanea, la Provincia di Lucca, la Scuola per la...

giovedì, 29 marzo 2018, 16:48

L'assessore Bove: “L'iniziativa rientra nel quadro del progetto dei patti di confine e del completamento ideale e materiale dei collegamenti che già esistono tra i territori di Lucca Pisa”