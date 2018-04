Cultura e spettacolo



Bussola domani: firmato l'accordo

lunedì, 23 aprile 2018, 18:48

di franca dini

Finalmente firmato l'accordo atteso: per sei anni Bussola Domani vedrà al timone due fra i più importanti imprenditori della musica mondiale" Abbiamo impiegato tanto tempo per trovare l'accordo fra comune e la "D'Alessandro&Galli - ha spiegato il sindaco di Camaiore Del Dotto - poi da quando nel 2016 è entrata in vigore la legge Gabrielli abbiamo perso ancora quel tempo necessario per mettere in regola la situazione che riguardava la sicurezza".

Stamani a Lido di Camaiore negli ex uffici del mitico Sergio Bernardini, oggi infopoint di Bussola Domani, il sindaco Alessandro Del Dotto con molto entusiasmo ha dato la notizia alla stampa."Certamente questo era ed è un intervento che l'amministrazione comunale da sola non avrebbe potuto portare a termine, l'unico che poteva dare garanzie per procedere era Mimmo - ha ribadito il sindaco - dunque dopo il mio primo insediamento a Camaiore, abbiamo iniziato a pensare che dovevamo far ripartire questa impresa titanica; impresa che si era fermata dopo un buio di circa 30 anni.Dopo tutti i dovuti accertamenti del caso, siamo ripartiti dalla pulitura del parco, pulitura che è costata un milione e 200 mila euro per permettere, nell'attesa di decisioni, di farlo godere ai turisti e ai cittadini: con la pulitura abbiamo dato il via ad un'area che per moltissimo tempo non era stata presa in considerazione dai miei predecessori".Sono convinto che l'indotto che porterà questa ripartenza sarà enorme e sono soddisfatto di quello che stiamo realizzando in contrasto a coloro che dicono che ho speso soldi per fare uno 'sgambatoio'.

Il sindaco particolarmente contento di un accordo che gli è costato molta fatica, ha continuato:" La determinazione di far rinascere Bussola Domani era tantissima e non potevamo permetterci errori di alcun genere, dunque dovevamo muoverci nella direzione giusta e quindi ecco la decisione di partire con il marchio "Summer Festival". L' accordo prevede da una parte il comune che metterà a disposizione l'area in questione e dall'altra parte l'esperienza di un uomo e di una società che si occupa di musica nazionale e internazionale da 50 anni. Mimmo è uno fra i primi tre imprenditori nel mondo, con lui siamo sicuri che daremo di nuovo il via a quello che negli anni '70 - '80 è stato il tempio della musica".Ovviamente ci occuperemo dei parcheggi, metterò a disposizione le facciate del palazzo 'Arlecchino' per dare risalto e pubblicità al palinsesto, avremo a carico la pulizia del parco, inoltre sono già funzionanti le reti fognarie e le infrastrutture. In cambio D'Alessandro si occuperà dei grossi eventi, pagherà il suolo pubblico che a seconda della grandezza dell'evento il comune di Camaiore riconvertirà alla 'D'Alessandro e&Galli'. Una vera partnership fra Bussola Domani e Summer Festival.

Stamani è stato particolarmente bello ascoltare parole di positività e vedere facce sorridenti e soddisfatte ed è stato bellissimo vedere l'emozione di Mimmo D'Alessandro che sicuramente sarà tornato indietro nel tempo e nei ricordi quando lavorava proprio per Sergio Bernardini.

"Sono emozionatissimo nel trovarmi qui in questo luogo che sprigiona musica - ha detto l'imprenditore musicale napoletano - chi ha vissuto quell'epoca mi può capire. Sono emozionato e preoccupato perché qui c'è la vera storia della musica italiana, questo è un impegno serio e coraggioso.Alessandro Del Dotto è dal 2011 che mi 'corteggia' per portare a termine il progetto, ma pur avendo vissuto quel momento mi mancava il coraggio di accettare. Oggi ho preso la decisione e forse sarò un incosciente ma mi impegnerò perché tutto torni a funzionare come prima; l'impegno è davvero grosso, ma cercherò di mettercela tutta!Non partiremo quest'anno - ha spiegato Mimmo - perché questa è una partenza che ha bisogno di riflessione di concentrazione e di tempo; partiremo nel 2019 con sette eventi di grande importanza.E' evidente che D'Alessandro sa già chi saranno gli artisti in cartellone per la prossima stagione, chi fa spettacolo sa che per realizzare un evento bisogna partire almeno sei mesi prima, ma l'imprenditore non ha voluto rivelare nulla, solo ha sottolineato che la partnership non precluderà il Summer Festival a Lucca.

Mi piacerebbe riportare le telecamere in Versilia qui a Bussola Domani come era abituata la Rai negli indimenticabili anni '80. Sono emozionato ma anche motivato grazie a questo sindaco che ha tenacia amore e tanta passione, tant'è vero che avendomi conquistato avrei voluto trasferirmi a Camaiore per 'votarlo'.

"Mi piacerebbe tanto - ha concluso Alessandro Del Dotto - che si potessero scrivere ancora pagine ruggenti sugli eventi di Bussola Domani e di questa bella Versilia, lascio che i 'leoni li scelga la 'D'Alessandro e Galli' che ci garantirà una straordinaria qualità degli spettacoli".

Foto di Giacomo Mozzi