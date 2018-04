Cultura e spettacolo



Concerto per clarinetto e live Electronics a Lucca

sabato, 21 aprile 2018, 09:23

Domenica 22, alle 17, si terrà nell’ Auditorium della Fondazione Banca Del Monte di Lucca si tiene il secondo appuntamento con la Stagione di primavera della Cluster, l’associazione lucchese di musica contemporanea. Il pomeriggio musicale prevede l’incontro con Andrea Talmelli , presidente della SIMC (Società Italiana di Musica Contemporanea) coordinato da Renzo Cresti (direzione artistica della Cluster). Seguirà il concerto del duo composto da Fernando De Cesario (clarinetto ) e Giacomo Balli (live electronics).



Nutrito il programma che prevede brani composti da soci della SIMC e da soci della Cluster, instaurando un rapporto di collaborazione tra le due associazioni che prevede nel prossimo autunno un concerto a Milano dell’Etymos Ensemble (ensemble in residence della Cluster). In dettaglio il programma :Stefano Chelotti: Una vita, per clarinetto, nastro magnetico e collage; Richard Pressley : Five cretti after Burri per sola elettronica; Daniele Venturi: AnimalClarinetto per solo clarinetto; Giacomo Balli: Eterna Fuggitiva, opera multimediale per video, audio surround e voce narrante; Alberto Gatti Microspigoli vocali, per fixed media; Biagio Putignano Frammenti da Parmenide, per solo clarinetto. Ingresso libero