Concorso di scultura per i 50 anni dei “Lucchesi nel Mondo”

martedì, 3 aprile 2018, 13:10

“Arte Memoria e Spazio Urbano” è il titolo del primo concorso di scultura a tema indetto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, con la collaborazione della Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti. Obiettivo dichiarato, contribuire all’arricchimento del patrimonio artistico attraverso nuove opere d’arte in grado di riferirsi all’identità e alla memoria storica del territorio.

La prima edizione del concorso si svolgerà in collaborazione con l’Associazione Lucchesi nel Mondo, che nel 2018 festeggia i suoi primi cinquant’anni, e proprio per celebrare questa ricorrenza è stato scelto il tema de “L’emigrazione storica della Lucchesia”.

L’opera dovrà esprimere una testimonianza diretta e permanente dei forti legami che nei secoli i nostri concittadini hanno sempre manutenuto, e tutt’ora mantengono, con Lucca e i tanti paesi del suo territorio.

Come recita lo stesso bando del concorso, si richiede agli artisti di tradurre in scultura “un processo sociale e culturale sempre in evoluzione, che si è protratto nei secoli con forme e motivazioni diverse, ma che si presenta come un caso unico per costanza e continuità”, per ricordare i Lucchesi come “emigrati che seppero portare dalla propria patria cultura e tradizioni, dimostrando comunque una disponibilità all’inserimento nelle nuove realtà, tale da consentire a molti di loro di mettere nuove radici senza rinnegare le proprie origini”.

I partecipanti dovranno dunque affrontare e declinare questo specifico argomento, senza indicazioni vincolanti di forme, stili, e linguaggi, presentando progetti site-specific.

Infatti l’opera sarà collocata nell’aiuola posta all’interno delle Mura di Lucca di fronte a Porta San Pietro, con l’intento di inserire nel tessuto urbano un manufatto artistico in grado di innescare relazioni con il contesto immediatamente prossimo e contemporaneamente cogliere l’occasione per celebrare un’importante ricorrenza.

È fissata alle ore 14.00 del 10 maggio la scadenza per presentare la documentazione necessaria e quindi partecipare alla selezione. Al vincitore sarà riconosciuto un premio di 15.000 euro e la stessa Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca coprirà le spese per la realizzazione dell’opera, mettendo a disposizione un plafond di 40.000 euro.

È possibile scaricare il bando sul sito www.fondazionecarlucca.it, assieme ad un modulo d’iscrizione e alla planimetria del sito dove verrà collocata l’opera.

Sono ammessi a partecipare artisti di nazionalità italiana o straniera che operano stabilmente sul territorio italiano. Ciascun partecipante potrà presentare un unico progetto che verrà valutato da una giuria designata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e composta da soggetti rappresentativi delle istituzioni, delle professioni direzionali di istituti culturali, critici d’arte, curatori e organizzatori di eventi artistici.