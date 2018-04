Cultura e spettacolo



“Corpo e Anima” al Circolo del Cinema

martedì, 24 aprile 2018, 11:45

Prosegue con successo il nuovo ciclo del Circolo del Cinema di Lucca con un nuovo film in prima visione.

Giovedì 26 aprile alle ore 21.30 al Cinema Centrale verrà presentato Corpo e Anima di Ildikò Enyedi. Lui, cinquantenne con un braccio paralizzato, è il direttore di un mattatoio ed è deluso dalle donne tanto che ha deciso di chiudere con loro; lei, una 30enne, nuova responsabile della qualità, bionda e carina, ma priva di esperienze erotiche, rigida, silenziosa e meticolosa. Una storia d’amore originale, realistica e surreale, scritta con poetica intelligenza, con un montaggio morbido e essenziale, una musica che sottolinea senza invadere e, infine, attori e attrici che si fanno, appunto, anima e corpo. Uno dei migliori film dell’anno, Orso d'oro a Berlino, entrato nella cinquina degli Oscar per il miglior film straniero. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (5,00 euro) più il biglietto ridotto (5,00 euro) per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 25,00 euro per i giovedì al Centrale comprensiva del ciclo di San Micheletto.

Gli under 21 possono sottoscrivere la tessera annuale gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di presentarsi alle casse in anticipo con l’apposito modulo compilato scaricabile sul sito internet www.circolocinemalucca.it nella sezione “Come Partecipare”.