Corso di fotografia di eventi musicali con Peter Adamik a Lucca

giovedì, 26 aprile 2018, 11:27

Fotografo ufficiale di Virtuoso & Belcanto, cui tra 2016 e 2017 ha regalato immagini di rara bellezza, Peter Adamik tornerà a Lucca per l’edizione numero tre del festival e sarà impegnato, per l’occasione, anche sul fronte formativo: terrà infatti un workshop dedicato alla "fotografia classica", un seminario intensivo (24 ore in 3 giorni) nel mese di luglio. I partecipanti al workshop avranno l'opportunità di fotografare, sotto la supervisione di Peter Adamik, i giovani musicisti sul palco e dietro le quinte durante masterclass, prove e concerti. Un’occasione imperdibile per confrontarsi con le tecniche di fotografia legate alla musica dal vivo, che hanno in Peter Adamik un maestro indiscusso; tra i suoi “clienti” si annoverano infatti la Berlin Philharmonic Orchestra, la Baltic Sea Philharmonic, la DSO / Deutsches Symphonie-Orchester di Berlino, il Coro della radio di Berlino, la Staatskapelle di Berlino e, ultimo ma non meno importante, il neonato Pierre Boulez Saal.

Nato a Berlino (ovest) nel 1963, dove è cresciuto e ha studiato violino e architettura, Peter Adamik ha sviluppato fin dai tempi della scuola una passione per la fotografia, che ben presto ha hobby è diventata una professione. Le prime commissioni professionali di Adamik hanno documentato la scena musicale a Berlino Ovest durante la seconda metà degli anni '80: Inga e Annette Humpe, Thomas Fehlmann, Rio Reiser, la star di "Neue Deutsche Welle" Stephan Remmler, Rainbirds, Katharina Franck. Le sue fotografie di ritratti sono state pubblicate come copertine di dischi e le sue foto musicali sulle riviste Stern, Rolling Stone / Germany, Musikexpress, e anche sulle riviste cittadine di Berlino, Zitty e TIP. Ha anche ritratto le icone della moda di Berlino come RIO, Claudia Skoda e Radical Chic, oltre a artisti, autori, attori e musicisti.

Durante il periodo in cui cadde il Muro, Adamik ha viaggiato in luoghi esotici per gli occidentali all'epoca, come Praga e Budapest, Cracovia e Danzica. La sua attività di reportage lo portò nelle miniere di carbone marrone della regione del Lausitz, a Lipsia e Plauen, in quei luoghi in cui la rivoluzione stava realmente avvenendo. Attraverso il reportage fotografico, ha ampliato la visione dei lettori della Berliner Zeitung verso l'Oriente. I suoi editoriali per Max, Stern, Gala, Bunte, Cinema, Allegra, Prinz, Das Magazin, Econy, così come i reportage di viaggio per il Berliner Zeitung e GEO Saison, completano il suo portfolio.

Durante il mandato di Sir Simon Rattle alla Berlin Philharmonic Orchestra, Peter Adamik ha accompagnato molte delle sue produzioni a Berlino e all'estero. Ha lavorato durante i progetti di formazione della Filarmonica di Berlino, incluso il film "Rhythm is it". Sono seguiti lavori per diverse produzioni con artisti e etichette internazionali come EMI, Sony Classical e Universal.

La lingua di lavoro sarà l'inglese. Il costo del workshop è di € 600, escluso viaggio, alloggio e vitto.

Per informazioni e prenotazioni, contattare c.paterni@virtuosobelcanto.com, secretary@virtuosobelcanto.com, m.pacini@virtuosobelcanto.com. Telefono: +39 339 2816612.