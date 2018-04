Cultura e spettacolo



Creazioni pop up al Puccini Museum

giovedì, 5 aprile 2018, 12:14

Domenica 8 aprile appuntamento con il laboratorio dedicato alla realizzazione di architetture 3D di pagine teatrali delle opere del Maestro Giacomo Puccini presso il Puccini Museum – Casa natale di Giacomo Puccini.

Piccole scene all’opera, è il titolo del laboratorio grazie alla quale i bambini potranno creare piccoli teatri pop up con scenografie, personaggi, strumenti e naturalmente il pubblico. Potranno mettere in scena momenti di vita dell’opera, ambientazioni, incontri, innamoramenti.

L’evento è inserito nel calendario mensile di iniziative dedicate alle famiglie predisposto dalla Fondazione Giacomo Puccini per avvicinare i bambini al mondo della musica e dell’opera e dare loro anche un’opportunità in più per trascorrere un pomeriggio all’insegna della cultura e del divertimento.

Il laboratorio si tiene domenica 8 aprile alle ore 15:00 presso il Bookshop del Puccini Museum, in Piazza Cittadella a Lucca.

Consigliato a bambini tra i 3 e 8 anni. Durata 1 ora e mezzo circa. Costo: bambini dai 4 agli 8 anni € 7,00 (sotto i 4 anni gratuito)

E’ possibile prenotarsi on line dal sito www.puccinimuseum.org , oppure inviando una mail (info@puccinimuseum.it) o telefonando alla Bookshop del Museo (Tel. 0583 584028).

Vista la disponibilità limitata dei posti, le richieste di prenotazione saranno evase in base all’ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Si ricorda che il Puccini Museum è aperto tutti i giorni con il seguente orario continuato: Museo Casa Natale dalle 10:00 alle 18:00, Bookshop dalle 9:30 alle 18:30.