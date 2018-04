Cultura e spettacolo



Data Protection Officer, come difendersi dagli attacchi informatici, un incontro alla Fondazione Campus

martedì, 3 aprile 2018, 16:16

Giovedì 5 aprile alle ore 15.30 presso la sede di Fondazione Campus, in Via del Seminario Prima 790 a Monte San Quirico, si terrà un incontro dal titolo “Data Protection Officer, come difendersi dal cyber crime”, a cui interverranno l’avvocato Marco Alessandro Vincenti, esperto di diritto comunitario, e la criminologa Laura Lucchi, esperta di cyber security e risk management.

Un seminario gratuito e aperto al pubblico per scoprire come proteggersi dagli attacchi informatici e per conoscere il nuovo corso di Fondazione Campus dedicato alla formazione della nuova figura professionale incaricata della sicurezza dati, il DPO, ovvero Data Protection Officer.

Il DPO è un Responsabile della protezione dati, un esperto in grado di difendere la sicurezza informatica riguardo alle banche dati personali e sensibili. Si tratta di un ruolo nuovo e strategico anche in forza del fatto che la normativa europea, con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 679-2016, ha reso obbligatoria la presenza di questa risorsa all’interno di tutte le aziende pubbliche e private che trattino e monitorino dati personali in modo regolare e sistematico, come ad esempio nel caso di ospedali e studi medici, ma anche di agenzie di viaggio, palestre, banche e assicurazioni.

C’è di più: la legge comunitaria ha stabilito un termine – fissato per il prossimo 25 maggio - entro il quale le aziende dovranno dotarsi di un proprio addetto alla sicurezza dati, pena, in caso di mancato adeguamento, sanzioni amministrative fino a un massimo di 20 milioni di euro.

Ogni azienda è libera di scegliere se nominare come responsabile della protezione dati un dipendente o un consulente esterno. In ogni caso quella del DPO sarà sempre più una figura ricercata, con opportunità di carriera interessanti non solo nel breve periodo, e con percorsi formativi e professionali multidisciplinari.

Fondazione Campus propone a questo proposito un corso di 80 ore in formula weekend con l’obiettivo di formare consulenti e referenti Privacy di aziende operanti nel settore pubblico o privato fornendo loro le conoscenze teoriche e pratiche in materia di protezione dei dati personali e sicurezza. Per maggiori informazioni visitare il sito www.fondazionecampus.it, inviare una e-mail a management@fondazionecampus.it o telefonare al numero 0583 333420.