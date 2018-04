Cultura e spettacolo



Davide Astori, ci sono storie che...

lunedì, 23 aprile 2018, 17:18

di marco materassi

Capita che partecipando ad una delle lezioni di giornalismo, organizzate dalla Gazzetta di Lucca, tenuta da Marcello Mancini, ex direttore della Nazione di Firenze, oltre che a conoscere tanti piccoli e grandi "segreti del mestiere", ci sia una bella e piacevole sorpresa per chi scrive questo articolo.

Alla fine delle quasi due ore, volate via, tra un consiglio, un simpatico aneddoto, nel salutare il giornalista, vengo a sapere che insieme al collega Mario Lancisi, Mancini ha scritto un libro per ricordare Davide Astori, il capitano della Fiorentina, di cui siamo entrambi tifosissimi, tragicamente scomparso poco tempo fa.

Due parole e poi con estrema gentilezza e semplicità mi fa omaggio di una copia del libro. Arrivo a casa e già dal titolo capisco che sarà un vero piacere scorrere le pagine che lo compongono. Titolo del volume è difatti "Davide Astori, ci sono storie che...", un titolo che già fa capire come e dove vuole arrivare lo scritto dei due bravi giornalisti toscani.

Non vuole essere né un libro biografico, né un elogio alla memoria, vuole solo raccontare quello che è accaduto dal momento della tragica morte del calciatore fino al giorno dei funerali e della partita, la prima giocata dalla Fiorentina, senza il suo capitano.

Niente retorica, niente frasi lacrimevoli, solo la cronaca dei fatti, attraverso tante foto, tante testimonianze, un racconto che ti fa rivivere anche a chi non l'ha vissuta quella maledetta settimana di marzo.

E' un bel ritratto, quello che attraverso le parole viene fatto di Davide Astori, un calciatore fuori dagli schemi, non un tatuaggio, non una presenza sui social massiccia, non un protagonismo leggero e superficiale, ma solo un ragazzo, anzi un uomo che si reputava fortunato a fare quello che per tanti è il più bel mestiere del mondo.

Un ragazzo innamorato della sua splendida famiglia, della città dove amava vivere e che aveva scelto per viverci dopo aver smesso di giocare. Così come amava la sua squadra,i suoi compagni, credeva nel nuovo progetto viola, e solo un'improvvisa nevicata aveva impedito di firmare il prolungamento del contratto, un contratto che purtroppo non firmerà più.

Tante le storie, da qui il titolo del libro, che emergono, quelle dell'affetto dei suoi compagni, per cui era come un fratello maggiore, quelle delle gente normale che lo vedeva spesso " a spasso " come si dice a Firenze, o al supermercato, come uno di loro, quelle dei tifosi della viola, che si fidavano di questo bergamasco di poche parole, ma dal sorrriso contagioso, perché se lui diceva "fidatevi", c'era da fidarsi," perché l'ha detto il capitano".

Tante storie, tanti fatti, tanti ricordi, un solo filo conduttore, quello di una persona speciale a cui era impossibile non voler bene. Il libro l'ho letto in poco più di due ore, e tra una lacrima che furtiva mi è scappata, un sorriso nel leggere qualche aneddoto, due le cose che mi hanno maggiormente colpito: uno che riguarda i primi passi da calciatore, col thè più buono che avesse mai bevuto, fatto dal magazziniere di allora, e la poesia di Whitman "o capitano, mio capitano', perché sembra che il poeta americano l'abbia scritta non solo per Lincoln, ma anche per lui.Un libro che ha il pregio di farti essere lì, senza esserci, lì a Udine, lì a Coverciano, lì in piazza Santa Croce, lì allo stadio per la partita contro il Benevento, e ti fa sentire anche la voce di Jovanotti quando canta la canzone scelta dalla Fiorentina come colonna sonora dello struggente video "la terra degli uomini".

Davide, questo libro di cui è purtroppo protagonista, lo leggerà attraverso gli occhi della sua compagna e di quanto gli vogliono bene, da lassù, dove se c'è una nazionale del cielo, lui ne è il capitano, e come dice sempre Jovanotti in un'altra sua splendida canzone "e lo ripeto ancora, fino a strapparmi le corde vocali, ora che siamo qui, noi siamo gli immortali".