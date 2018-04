Cultura e spettacolo



DPO, una figura professionale per difendersi dagli attacchi informatici

giovedì, 5 aprile 2018, 18:03

Nell’era in cui l’economia mondiale è sempre più basata sui big data si rende necessaria una figura professionale capace di difendere i dati personali da attacchi informatici. Non si tratta di fantascienza, bensì, numeri alla mano, di una costosa realtà. Basti pensare che solo nel nostro Paese lo scorso anno, i costi dovuti al cyber crime ammontavano a 10 miliardi di euro. Cifre importanti, determinate non solo dalla perdita in termini pecuniari, ma anche di reputazione e competitività aziendale.

E’ quanto evidenziato dai relatori dell’incontro “Data Protection Officer, come difendersi dal cyber crime”, che si è tenuto oggi alla Fondazione Campus.

“E’ per queste ragioni – spiega l’avvocato Marco Alessandro Vincenti, esperto di diritto comunitario -, che la normativa europea con il GDPR, General Data Protection Regulation, ha stabilito che entro il 25 maggio 2018 aziende e professionisti, sia pubblici che privati, dovranno nominare un proprio Responsabile Protezione Dati”.

La normativa comunitaria infatti per garantire una maggiore sicurezza a livello informatico in tutti e 27 gli Stati membri, ha deciso di introdurre una nuova figura professionale, un esperto che deve essere in grado di fornire consulenza al management aziendale circa le prescrizioni della legge in materia di protezione dei dati personali, sorvegliando poi sulla sua corretta applicazione e fungendo da punto di contatto con l’Autorità per la privacy e con gli interessati.

“Questa figura, chiamata DPO, ovvero Data Protection Officer – spiega Laura Lucchi, criminologa esperta di cyber security e risk management - sarà quindi incaricata di predisporre un registrodelle attività di trattamento dei dati personali svolte sotto la propria responsabilità, metterà in attomisuretecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, notificherà le eventuali violazioni alle autorità di controllo e all’interessato ed effettuerà le valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati. Ogni azienda potrà scegliere se nominare come responsabile della protezione dati un dipendente o un consulente esterno. In ogni caso quella del DPO sarà sempre più una figura strategica, con opportunità di carriera interessanti e con percorsi formativi e professionali multidisciplinari”.

Per diventare DPO è necessario maturare competenze giuridiche e informatiche, oltre che di risk management e di analisi dei processi, frequentando appositi percorsi formativi. Fondazione Campus propone un corso di 80 ore in formula week-end con l’obiettivo di formare consulenti e referenti Privacy di aziende operanti nel settore pubblico o privato fornendo loro le conoscenze teoriche e pratiche in materia di protezione dei dati personali e sicurezza.

I docenti del corso sono avvocati, ingegneri, criminologi ed esperti di cyber security.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.fondazionecampus.it, inviare una e-mail a management@fondazionecampus.it o telefonare al numero 0583 333420.