Esce dopo 13 anni il primo album del maestro Stefano Petrini

martedì, 17 aprile 2018, 09:36

Il Maestro Stefano Petrini di Lucca, dottore in musica, pianista concertista e compositore di musiche da film nazionali, videogiochi e sigle di cartoni per emittenti nazionali internazionali, si è diplomato in Conservatorio (vecchio ordinamento) con votazione 10 e lode 6 anni fa e poi si è perfezionato con diversi master di 1° e 2° livello.

Riguardo la composizione si è poi perfezionato ulteriormente con Ennio Morricone, Nicola Piovani, Louis Bacalov, Dario Marianelli, Stefano Bollani, Maurizio Fabrizio, Azio Corghi, Stefano Cantini, Gianni Lenoci, Mario Totaro e per quanto concerne l'interpretazione della musica classica con Aquiles delle Vigne, Konstantin Bogino, Svetlana Bogino, Oxana Yablonskaya, Vladimir Ogarkov, Sonja Pahor, Jeffrey Swann, Alexander Lonquich, Piero Rattalino, Vincenzo Balzani.



"In questi ultimi anni - racconta - ho avuto l'onore di vincere diversi moltissimi concorsi pianistici nazionali e internazionali,l'occasione,grazie al web(nello specifico al mio canale yt) di partecipare come giurista nelle selezioni di numerosi concorsi di canto e di musica nazionali e di essere contattato per collaborare con artisti di fama mondiale come George Benson,e l'opportunità di poter suonare con alcuni degli strumentisti delle più riconosciute orchestre del mondo come il violoncellista Robbie Sorrentino della London Royal Philarmonic Orchestra(RPO),la danzatrice Ronit(vedi cv),di poter essere premiato dalla nipote di Giacomo Puccini(vedi cv) nell'occasione di concerti di beneficienza e molte altre esperienze come la selezione ad Italia's Got Talent '16 e a Tu si Que Vales '15. Nell'ambito della mia città sono stato ospite a molte manifestazioni tra le quali il Lucca Comics&Games della scorsa edizione e nel Lucca Europa Film Festival della precedente edizione,ma mi esibisco anche nel resto del mondo in numerosi festival di ogni genere.



Il suo primo album, dal titolo "Oversound" uscirà questa settimana,dopo 13 anni di sviluppo e sperimentazioni,in tiratura limitata. Questo aspetto, come pure quello concettuale e compositivo, lo rende un'opera unica nella storia della musica. L'importanza di questo album è già stata avvalorata da diverse riviste musicali e giornali, nonche da pareri di importanti Maestri, i quali hanno potuto ascoltarne una piccola anteprima. Questa opera, come si può intuire dal titolo, ha lo scopo di superare le tradizionali consuetudini stilistiche della musica attuale e di gettare nel futuro le prime basi strutturali per una nuova concezione alla Musica assieme ad un recupero della sua primordiale bellezza. Il disco è diviso concettualmente in tre parti: brani più spettacolari e avantgarde con inserimenti sinfonici e rumori ambientali,brani più complessi composti in genere classico e brani scritti in genere contemporaneo.



La prima copia in edizione speciale,considerata l'importanza Storica dell'album,sarà disponibile per l'acquisto per 100.000(centomila) euro accompagnata da certificato di autenticità.Tutte le altre copie invece avranno il costo di un cd tradizionale e potranno essere acquistati durante i miei concerti di presentazione del disco. E' in fase di perfezionamento un tour che toccherà i principali teatri,caffè letterari e cinema italiani:per restare aggiornati sulle date basterà richiedere l'iscrizione al mio fan group ufficiale su facebook.



Questo e' stato il primo videoclip del primo singolo girato sul mare(ha avuto un riscontro di circa mezzo milione di visualizzazioni e che fa parte del cd): https://www.facebook.com/thepianoangel/videos/1105704182861183/