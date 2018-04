Cultura e spettacolo



Flavia Piccinni a Lucca con due corsi di scrittura

domenica, 22 aprile 2018, 17:19

Due corsi di scrittura. Uno aperto alla cittadinanza, che partirà domani in centro storico, e uno invece riservato ai detenuti della Casa Circondariale di Lucca, in via San Giorgio, che si terrà a cominciare da maggio. La parola letta e pensata come assoluta protagonista.



A tenere i due appuntamenti sarà la scrittrice e giornalista Flavia Piccinni, già vincitrice del premio Campiello Giovani e finalista al Premio Benedetto Croce. L'autrice è da mesi al centro di un acceso dibattito, politico e non solo, per il suo ultimo libro "Bellissime" che ha suggerito due interrogazioni parlamentari, altrettanti emendamenti alla legge di stabilità, e un DDL presentato in Senato dalla Sen. Anitori con la scrittrice Dacia Maraini. Il libro diventerà un docufilm per Fandango Cinema.



"Questa sera - commenta Flavia Piccinni - comincerà, in collaborazione con EncomFactory e con l'Associazione Culturale Officine Abaco, un corso di scrittura che mi auguro potrà essere utile a chi voglia avvicinarsi alla parola scritta, per affinare la lettura e la propria prosa. Poi a maggio comincerò, grazie alla disponibilità della Casa Circondariale di San Giorgio, un corso per i detenuti. La scrittura oggi più che mai è legata al nostro tempo, all'elaborazione di un lessico personale e alla condivisione. In entrambi i casi, il tentativo e il fine sarà quello di comprendere e valorizzare i punti di forza e di unicità dei singoli partecipanti".

Sono passati dieci anni da quando l'autrice, già vincitrice del Premio Campiello Giovani, aveva pubblicato il suo primo libro "Adesso Tienimi" vincitore del Premio dei Lettori. Dopo sono seguiti "Lo Sbaglio" pubblicato da Rizzoli e "Quel Fiume è la notte" candidato al Premio Strega da Dacia Maraini e Lidia Ravera. "Bellissime" ha riscosso un grande successo di critica e di pubblico, e la finale del Premio Benedetto Croce, insieme alla selezione del Premio Leogrande sono una nuova conferma per il testo, che è stato protagonista la settimana scorsa del programma di Rai1 "Storie Vere" condotto da Eleonora Daniele e di un'intera puntata di "Quante Storie" di Corrado Augias.

L'autrice

Flavia Piccinni (Taranto, 1986) scrittrice e giornalista, ha pubblicato i romanzi Lo sbaglio (Rizzoli) e Adesso tienimi (Fazi) e il saggio sulla 'ndrangheta La malavita (Sperling&Kupfer). Ha vinto numerosi premi letterari (fra cui il Campiello Giovani) e radiofonici (l'ultimo è il Marco Rossi per l'impegno civile). È coordinatrice editoriale della casa editrice Atlantide. Collabora con diversi giornali, ed è autrice di documentari per Radio3 Rai e Rai 1. Il suo ultimo romanzo è Quel fiume è la notte (Fandango, 2016). Il suo nuovo libro uscirà a ottobre con Fandango.