Giorgio Calcaterra a Lucca per presentare il suo libro

martedì, 24 aprile 2018, 09:10

Appuntamento con uno degli atleti italiani più noti al mondo questo venerdì, alle 21:30, alla Palestra Life di Lucca. Ospite d’eccezione di una serata dedicata alla corsa e all’infinita passione per questo sport sarà Giorgio Calcaterra, 3 volte campione iridato della 100 km su strada e 10 volte consecutive vincitore del Passatore, la gara di corsa su lunga distanza più famosa al mondo.

Calcaterra sarà a Lucca nell’ambito del ciclo di incontri “Parlando di Life” per presentare il suo ultimo libro “Correre da Zero a Cento”: una raccolta di consigli pratici, basati sull'esperienza del pluricampione del mondo. Il testo non ha la pretesa di insegnare la corsa, ma di farla sentire con la testa e con il cuore. E' un libro dedicato a tutti. A chi vuole avvicinarsi a questa disciplina muovendo i primi passi, fino a chi coltiva il sogno di perdersi nell'avventuroso viaggio delle 100 km. Gradualità, costanza e divertimento, sono le basi su cui impostare la preparazione ad ogni distanza, le motivazioni e la filosofia del Re dell'ultramaratona, ci porteranno ad esplorare territori nuovi e a raggiungere inaspettati traguardi.

Alla presentazione del volume parteciperà anche l’ultramaratoneta lucchese Luis Stanghellini. L’incontro, condotto dal giornalista Michele Masotti, sarà preceduto alle 18:30 da una corsa in gruppo di 12 km insieme a Calcaterra con partenza e arrivo alla Palestra Life.

I due appuntamenti sono gratuiti, ma è necessaria la prenotazione telefonando al numero 0583-91811.