Grande partecipazione al convegno ANINSEI che ha messo a confronto la scuola e l'impresa: “Come e perchè orientare i giovani?”

sabato, 21 aprile 2018, 15:30

di barbara ghiselli

La scuola, che nei giorni scorsi è stata oggetto di particolare interesse mediatico a causa dell'episodio di bullismo perpetrato da alcuni alunni di una classe dell'istituto Carrara di Lucca ai danni di un professore, è tornata protagonista nella città ma questa volta per mettere a confronto la scuola e l'impresa, grazie al convegno organizzato dall'A.N.I.N.S.E.I.(Associazione Nazionale degli Istituti Non Statali di Educazione e di Istruzione di Confindustria), all'interno della 70^ Assemblea Nazionale, che si è tenuto questa mattina (21 aprile) a palazzo Ducale e che si è interrogato sul “Come e perchè orientare i giovani”.



Dopo i saluti da parte delle istituzioni, tra cui il sindaco Alessandro Tambellini, il presidente della Camera di Commercio Giorgio Bartoli, Giulio Grossi di Confindustria Toscana Nord, Aldo Casali di ANINSEI Toscana, e Domenico Petruzzo, direttore generale MIUR Toscana, è toccato al presidente ANINSEI, Luigi Sepiacci, spiegare il motivo della scelta di questa tematica.

“Come dimostrano i dati dell'OCSE sull'istruzione – ha sottolineato il presidente Sepiacci – è preoccupante la situazione riguardante la dispersione scolastica, la disoccupazione giovanile e soprattutto l'alto tasso di coloro che non lavorano, non studiano e non si formano. Era quindi nostra intenzione mettere in luce in questo convegno questa problematica e interrogarsi sulle strategie da mettere in campo per risolvere la questione”. Sepiacci ha quindi spiegato che, proprio in virtù di ciò, l'ANINSEI ha deciso di organizzare questo convegno invitando i soggetti preposti all'orientamento dei giovani ovvero la scuola, Confindustria e l'università affinchè si interroghino sulle buone pratiche da adottare e dialogando, trovino delle soluzioni per questa problematica.



“La Scuola è il principale interlocutore del mondo del lavoro - ha detto Sepiacci - e necessariamente deve orientarsi quindi alla formazione, in particolare alla cosiddetta Formazione 4.0, perché è evidente che determinati ruoli e lavori del passato sono ormai del tutto tramontati. Per questo i 270 mila tecnici richiesti dalle imprese italiane oggi per i prossimi anni è una richiesta del tutto legittima e un obiettivo difficile, ma non impossibile da raggiungere”.



Sepiacci ha poi affermato che la disoccupazione giovanile in particolare ed il livello basso di laureati in Italia in materie scientifiche e tecniche, ci dicono comunque che è una strada in salita. “Ma la scuola non statale – ha aggiunto Sepiacci - è pronta a cogliere le opportunità della nuova economia della conoscenza.Quella scienza che è orientata all’implementazione dello studio delle materie economiche, scientifiche e tecnologiche perché valorizza, veicolandole, le informazioni che creano direttamente valore economico. ANINSEI contribuirà fattivamente a dare soluzioni concrete in tale direzione alle giovani generazioni e per il futuro dell’Italia”.

“L'importante è dare agli studenti – ha fatto presente Davide Trane, vicepresidente Confindustria Toscana Nord – la possibilità di partecipare ad un progetto concreto, ecco perchè ritengo fondamentale la collaborazione tra scuola e impresa nell'interesse di tutti. I ragazzi messi in contatto con le imprese, hanno così modo di fare esperienza, di conoscere il mondo del lavoro e allo stesso tempo farsi conoscere e tutto questo è sicuramente di stimolo per i giovani e li aiuta ad orientarsi meglio per il futuro, in un'ottica di orientamento progettuale e continuativo”.

Rosa De Pasquale, capo dipartimento MIUR, ha posto l'accento sull'importanza dell'orientamento dei giovani a scuola in modo che possano prendere coscienza sia di cosa vogliono intraprendere per il loro futuro lavorativo e sia delle “life skills”, le abilità per la vita. “Ritengo quindi necessario – ha aggiunto De Pasquale – l'alternanza scuola – lavoro, una collaborazione proattiva quindi tra scuola e impresa, fondata su valori comuni”.

Sauro Longhi, rettore dell'Università Politecnica delle Marche ha evidenziato l'importanza di investire nella conoscenza e nell'istruzione, orientando i giovani dalla scuola primaria fino all'università in modo che gli studenti possano fare scelte consapevoli per il futuro. “E' essenziale quindi – ha proseguito Longhi - una collaborazione e una sinergia tra scuola, impresa e università per valorizzare al meglio le competenze degli studenti”.

Valentina Aprea, assessore all'istruzione, formazione e cultura della regione Lombardia ha aperto il suo intervento, esprimendo la sua solidarietà all'Itc Carrara e ponendo l'accento sulla necessità di rilanciare un nuovo patto educativo tra la scuola, la famiglia e gli studenti. “I giovani esprimono probabilmente disagio in una scuola che non li appartiene, che è lontana dal loro modo di vivere e di comunicare e che è ferma al Novecento – ha fatto presente Aprea – quindi la scuola dovrà cambiare, aprirsi al mondo del lavoro, della formazione, in modo che gli studenti possano fare nuove esperienze nel segno della qualità, innovazione ed internalizzazione e, in questo senso, il mio impegno e la volontà affinchè ciò possa realizzarsi sempre più è davvero al massimo”.

L'incontro che è terminato con un dibattito ed interventi dalla platea è stato coordinato e moderato dal giornalista Fabrizio Vincenti del quotidiano La Nazione.