Guidi & Carotenuto presentano ‘L’Epoca d’Oro’ allo Sky Stone & Songs

mercoledì, 11 aprile 2018, 14:36

Tornano gli appuntamenti con “Musica ragazzi”, il ciclo di concerti e spettacoli organizzato dall’Associazione musicale lucchese e coordinato da Carla Nolledi che intende avvicinare bambini e giovanissimi all’ascolto della “musica colta” ma non solo

mercoledì, 11 aprile 2018, 14:11

Sarà la star Rupert Everett a solcare il tappeto rosso del Lucca Film Festival e Europa Cinema, domani, giovedì 12 aprile, alle 20.30, in piazza del Giglio per andare poi al cinema Astra in occasione della proiezione del filmThe Happy Prince.

mercoledì, 11 aprile 2018, 12:38

LUM sempre in prima linea nella promozione della cultura, dell'arte e della curiosità. Ospite questa volta nello Spazio San Donnino Giacomo Verde, l'inventore del "tele-racconto", per il secondo Artist Talk sabato 14 aprile alle ore 18

mercoledì, 11 aprile 2018, 10:41

Saranno la vice presidente della Regione Toscana, Monica Barni; la direttrice della Toscana Film Commission, Stefania Ippoliti e il regista toscano Roan Johnson (“Piuma” e “I Delitti del barlume”) a tenere a battesimo il primo evento pubblico di rilevanza regionale di CNA Cinema e Audiovisivo Toscana

martedì, 10 aprile 2018, 17:24

Buone pratica Italia-Francia a confronto, grazie al progetto trasfrontaliero ViviMed, finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale, che mette insieme dieci territori, fra i quali anche la Garfagnana

martedì, 10 aprile 2018, 15:56

"E' un film tratto da una storia vera negli anni 40 in Florida su un leader che è stato icona contro il razzismo prima di Martin Luther King". Così il fotografo e regista Anton Corbijn racconta dei suoi nuovi progetti oggi a Lucca in occasione della lezione di cinema in...