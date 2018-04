Guy King Band chiude il Lucca Blues Festival

Altri articoli in Cultura e spettacolo

sabato, 21 aprile 2018, 15:30

La scuola, che nei giorni scorsi è stata oggetto di particolare interesse mediatico a causa dell'episodio di bullismo perpetrato da alcuni alunni di una classe dell'istituto Carrara di Lucca ai danni di un professore, è tornata protagonista nella città ma questa volta per mettere a confronto la scuola e l'impresa

sabato, 21 aprile 2018, 14:51

Come già nelle precedenti edizioni, anche quest'anno il festival organizzato da Associazione musicale lucchese, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Teatro del Giglio conferma la sua vocazione sostenere giovani e giovanissimi musicisti che si impegnano per diventare i grandi interpreti del futuro

sabato, 21 aprile 2018, 12:02

Ultimi posti disponibili per assistere a “Autobiografia di un picchiatore fascista” di Marco Brinzi, in programma martedì 24 aprile alle ore 18 al Cred di via Sant’Andrea nella Sala Maria Eletta Martini

sabato, 21 aprile 2018, 10:41

Il suo primo album si chiama ‘20’, come il giorno in cui è nato (il 20 aprile), come il giorno in cui è uscito (sempre 20 aprile) e come gli anni che ha compiuto, 20 appunto.

sabato, 21 aprile 2018, 09:23

Domenica 22, alle 17, si terrà nell’ Auditorium della Fondazione Banca Del Monte di Lucca si tiene il secondo appuntamento con la Stagione di primavera della Cluster, l’associazione lucchese di musica contemporanea

venerdì, 20 aprile 2018, 15:33

Qualità dell’aria, mobilità sostenibile e rispetto dell’ambiente, che fare? Se lo chiede la Provincia di Lucca, che chiama a raccolta le aziende lucchesi per studiare e approfondire le strategie di trasporto sostenibile che possono essere sviluppate proprio dalle realtà produttive del territorio, nell’ambito del percorso partecipativo del piano della mobilità...