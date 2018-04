Cultura e spettacolo



Il cinema d'arte Sky in una rassegna in San Micheletto e San Franceschetto

lunedì, 16 aprile 2018, 13:01

Caravaggio, Raffaello e i tesori artistici di Roma e Firenze. Quattro giorni dedicati all'arte, al cinema di qualità, alla ricerca del "bello". "Cinema d'arte. Un dialogo inedito" è il titolo della rassegna cinematografica che, tra giovedì 19 e domenica 22 aprile, si svolgerà nella Chiesa di San Franceschetto e nell'Auditorium San Micheletto a Lucca: un ciclo di proiezioni dedicato alle grandi produzioni del Cinema d'Arte Sky, che in questi anni hanno raccolto un incredibile successo di pubblico e di critica in tutto il mondo.

L'iniziativa: Sky e Fondazione CRL

L'iniziativa ha preso vita grazie a una collaborazione tra Sky, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Lucca Film Festival e Europa Cinema e Fondazione Ragghianti, come necessaria integrazione della mostra "Obiettivo sull'arte al cinema. Dietro le quinte del Cinema d'Arte Sky",ospitata fino al 23 aprile nella sala del "mezzanino" della Fondazione Ragghianti. La rassegna in tal senso è da intendersi non solo come compendio quasi 'obbligato' all'esposizione ma anche come una sorta di 'coda nobile' alla settimana del Lucca Film Festival.

La programmazione: i Film d'Arte Sky

Giovedì 19 aprile, alle ore 20, nell'Auditorium San Micheletto, si parte con "Caravaggio – l'Anima e il Sangue", l'ultimo grande successo targato Sky, coprodotto con Magnitudo Film e distribuito da Nexo Digital, che nelle scorse settimane ha registrato il sold out nelle sale cinematografiche, imponendosi come il documentario d'arte più visto di sempre in Italia, con 170mila spettatori. Una 'pellicola' affascinante firmata da Jesus Garces Lambert, un focus emozionante sul pittore 'maledetto' per eccellenza che, anche grazie al suo vissuto estremo e complesso, riesce ancora oggi ad affascinare e incuriosire generazioni e ambiti creativi differenti. La proiezione, l'unica della rassegna per questo film, sarà preceduta da un incontro con la sceneggiatrice Laura Allievi e con Cosetta Lagani, Direttore Artistico Cinema d'Arte Sky.

Da giovedì 20 a domenica 22 aprile la Chiesa di San Franceschetto, nuovo polo multimediale della Fondazione CRL dedicato all'arte, ospiterà invece una vera e propria retrospettiva sul Cinema d'Arte Sky con quattro proiezioni al giorno, a partire dalle 9.00 del mattino. I titoli sono quelli, ben noti, che hanno rivoluzionato il modo di divulgare il patrimonio artistico e culturale italiano portandolo da protagonista assoluto nelle sale cinematografiche di 60 paesi del mondo, in un dialogo inedito e potente tra arte, cinema e tecnologie più evolute: dal primissimo "Musei Vaticani" (2014) al documentario Nastro d'Argento 2016 "Firenze e gli Uffizi. Viaggio nel cuore del Rinascimento", dal tour cinematografico proposto in "San Pietro e le Basiliche papali di Roma" fino al più recente "Raffaello – Il Principe delle Arti", in cui una narrazione avvolgente è supportata da un cast di attori che vede nomi come Flavio Parenti, Angela Curri ed Enrico Lo Verso.

Un racconto d'arte che diventa spettacolo, ma sempre nel rispetto della veridicità storica e divulgato con la supervisione scientifica e l'intervento di grandi esperti, come Claudio Strinati, Antonio Paolucci, Antonio Natali e Vincenzo Farinella. Tutto questo in una rassegna che permetterà a tutti di compiere una suggestiva full immersion nel nostro patrimonio artistico; e in particolare alle scuole, che potranno partecipare alle sessioni mattutine approfittando di una ricca opportunità di crescita culturale e didattica.

L'ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Prenotazioni per le scuole al numero 329.6740444. Tutte le informazioni su luoghi e orari delle proiezioni su www.fondazionecarilucca.it