Il convegno 'Le relazioni internazionali nel mercato industriale e commerciale statunitense' alla BML

martedì, 3 aprile 2018, 17:14

Sarà presente anche il Console Generale degli Stati Uniti d'America a Firenze, Benjamin V. Wohlauer, al convegno dal titolo "Le relazioni internazionali nel mercato industriale e commerciale statunitense alla luce delle nuove politiche in materia fiscale e di immigrazione" che si tiene mercoledì 4 aprile alle 17 nell'auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca (piazza San Martino, 7), organizzato dalla Banca del Monte di Lucca in collaborazione con gli ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Lucca.

L'evento ha lo scopo di offrire un quadro complessivo delle opportunità che gli USA offrono per attrarre gli investimenti localmente, descrivendo i vantaggi che, alla luce delle più recenti riforme, conseguono dalla presenza di una subsidiary sul territorio, sia in termini fiscali che di soluzioni per ottenere un visto di lavoro nonché le facilitazioni che il "sistema Italia" offre alle imprese per la loro internazionalizzazione

Programma. Ore 17 registrazione partecipanti; ore 17,10 saluti di Carlo Lazzarini, Presidente Banca del Monte di Lucca, Carla Saccardi, Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lucca. Dalle 17,15 seguono gli interventi: Federico Pietrini, Direttore Generale Banca del Monte di Lucca, su "La Banca del Monte di Lucca come Banca del Territorio e di supporto alle imprese per l'internazionalizzazione", Benjamin V. Wohlauer, Console Generale degli Stati Uniti d'America a Firenze, su "L'interscambio economico tra Italia e USA: opportunità e prospettive"; Daniele Ferretti, Ferretti Firm, su "La nuova politica sull'immigrazione negli U.S.A. Opzioni e vantaggio in presenza di una Subsidiary e riflessi di natura fiscale"; Pierpaolo Vannucci, coordinatore commissione internazionalizzazione ODCEC Lucca e Partner MGI Worldwide, su "Strumenti ed incentivi per l'internazionalizzazione delle imprese: il ruolo del commercialista".

Il convegno rientra nel programma di formazione continua degli Ordini Professionali.