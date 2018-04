"Il Naso e la Storia": apertura straordinaria per il percorso olfattivo a Palazzo Ducale

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 13 aprile 2018, 13:30

Grande attesa per Effetto Cinema una delle sezioni protagoniste del Lucca Film Festival e Europa Cinema con l'evento principale di domani, sabato 14 aprile, Effetto Cinema Notte, organizzato grazie al sostegno della Fondazione Banca del Monte di Lucca

venerdì, 13 aprile 2018, 12:58

Martedì 24 aprile, alle ore 16, nel Museo Nazionale di Palazzo Mansi saranno presentati al pubblico due preziosi abiti di corte Primo Impero provenienti dalla collezioni Frediani di Lucca, concessi in deposito gratuito a lungo termine al Polo Museale della Toscana.

venerdì, 13 aprile 2018, 12:46

Il regista britannico due volte nominato agli Oscar (nel 1991 per Rischiose abitudini e nel 2007 per The Queen) ripercorrerà la sua carriera e risponderà alle domande del pubblico in una vera e propria lezione di cinema.

venerdì, 13 aprile 2018, 12:31

Osservare Lucca in modo diverso, attraverso la musica. "Andante... ma con brio" è il nuovo format di visita alla città ideato da Turislucca con la collaborazione del comune, del Teatro del Giglio, della Fondazione Puccini, di Itinera e di Lucca Promos

venerdì, 13 aprile 2018, 12:00

Ultimissimi giorni per visitare la grande mostra Il segno dell’avanguardia. I Futuristi e l’incisione, a cura di Francesco Parisi e Giorgio Marini, alla Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti a Lucca, che chiuderà domenica 15 aprile 2018

venerdì, 13 aprile 2018, 10:01

Essendo sia il Museo "Paolo Cresci" per la storia dell'emigrazione italiana, sia il Museo del risorgimento (MuR) di Palazzo Ducale ad ingresso gratuito da sempre, l'agevolazione per i visitatori consisterà in un piccolo omaggio-ricordo ai partecipanti