Il progetto “MusicArt - Promenade fra Musica, Colori e Sapori” a Villa Bottini

giovedì, 19 aprile 2018, 10:08

L’Associazione Artistico Culturale “Laboratorio Brunier”, presente sul territorio lucchese da 18 anni, promuove l’arte nella sua visione globale, realizzando Opere Liriche, Operette, Concerti ed eventi musicali, oltre che incontri culturali, in collaborazione con enti pubblici (Comune, Provincia, Scuole) e privati, fondazioni ed associazioni.

Quest’anno, l’Associazione Laboratorio Brunier, in occasione della manifestazione «Vivi Lucca 2018», ha dedicato tutte le sue forze, con grande impegno e serietà, alla realizzazione del progetto “MusicArt – Promenade fra Musica, Colori e Sapori” in collaborazione con la Città di Lucca.

Tale progetto sarà realizzato presso la prestigiosa Villa Bottini.

«MusicArt» intende valorizzare il patrimonio artistico-culturale cittadino attraverso una proposta innovativa: l’ospite, sia esso il visitatore o il turista, sarà inserito nel particolare contesto di Villa Bottini e, attraverso una Promenade (in francese passeggiata), verrà calato per due ore in uno dei contesti storici che hanno visto in passato Villa Bottini protagonista della vita e della cultura lucchese.

L’Associazione, che predilige integrare le diverse arti in contesti musicali, in quest’occasione nata dall’idea di Maria e Loredana Bruno con Jitka Plchova, ha organizzato un vero e proprio percorso storico, visivo e acustico mediante il quale sarà possibile trascorrere un pomeriggio fuori dal tempo, nella preziosa cornice offerta dalla Villa Bottini.

Ad accogliervi, oltre ai soci del Laboratorio Brunier, saranno presenti gli alunni dell’IT Carrara e una guida di TurisLucca che vi accompagnerà alla scoperta della Villa con spiegazioni anche in lingua straniera. Inoltre, potrete partecipare a un intrattenimento eseguito da musicisti, danzatori del “Circolo Società di Danza”e figuranti in costume d’epoca. Dulcis in fundo sarà possibile assaporare un elegante aperitivo di benvenuto composto da un calice di vino del nostro territorio, accompagnato da uno stuzzichino della tradizione toscana, sapientemente preparato dal ristorante “I Diavoletti” e presentato dagli alunni dell’IT Busdraghi.

Infine, potrete armonizzarvi con la natura tramite le originali tele esposte dall’artista Jitka Plchova all’interno della Villa.

L’iniziativa del Laboratorio Brunier è rivolta non solo ai turisti ma a tutta la cittadinanza: è un modo per vivere le sfumature storiche che la splendida città di Lucca offre e che spesso, presi dalla frenesia, non riusciamo più a vivere. Ecco, MusicArt è un respiro, un aperitivo alternativo, non in stile globalizzato ma secondo l’anima della città stessa.

Le risorse che l’Associazione Laboratorio Brunier ha messo in gioco sono molteplici: i momenti musicali, intesi come intrattenimenti salottieri tipici settecenteschi, sono curati nei dettagli e tengono conto, nella scelta delle esecuzioni, del periodo di fine settecento. Saranno eseguiti in costume d’epoca da artisti professionisti del territorio e fra gli artisti saranno presenti Maria e Loredana Bruno, ideatrici dell’iniziativa.

Collaboratori d’eccezione saranno: «Le strade del vino e dell’olio» la cui esperienza decennale nel settore del vino è indiscussa garanzia oltre al ristorante «I Diavoletti» di Camigliano, che si occuperà di preparare la pausa enogastronomica legata alla tradizione lucchese, la pittrice Jitka Plcova che presenta tele dalla tecnica originale dando un respiro internazionale alla manifestazione, il circolo «Società di Danza» che curerà gli ultimi due intrattenimenti (17 e 18 maggio) della manifestazione, con la ricreazione di danze dell’epoca napoleonica, e le guide di TurisLucca che ci sveleranno i segreti e le curiosità della Villa Bottini, un tempo dimora aristocratica.

Accanto a questi professionisti, l’evento, su iniziativa di Maria e Loredana, si è trasformato anche in un’occasione di alternanza scuola/lavoro per gli alunni dell’IT Carrara, dell’IT Busdraghi, per il Liceo musicale “A. Passaglia”. Infatti nel ruolo di figuranti in costume d’epoca saranno impegnati gli alunni del Liceo Musicale, gli alunni del Carrara si occuperanno dell’accoglienza degli ospiti e del supporto alle guide e gli alunni del Busdraghi affiancheranno il momento dell’aperitivo con la narrazione dei vari assaggi e la presentazione dei vini.

Ci auguriamo che «Music Art-Promenade fra Musica Colori e Sapori» possa risultare gradita soprattutto ai lucchesi, i quali sono i primi capaci di apprezzare le sfumature di questa esperienza. Saranno naturalmente benvenuti i turisti per i quali è previsto un servizio di spiegazione degli ambienti della villa in quattro lingue.

Si ringraziano l’Assessore Stefano Ragghianti, il Dirigente Giovanni Marchi, William Nauti, Antonella Mattucci, Marta Marsili, e tutti quelli che hanno collaborato alla realizzazione di tale progetto; e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Se vorrete condividere con noi quest’esperienza avvolgente, prenotate la vostra visita guidata della Villa con aperitivo MusicArt ai numeri:

Cell. Ass.ne 347 6254609 - Stefania: 349 4124953 - Jitka: 366 8356827.