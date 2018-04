Cultura e spettacolo



Il Sessantotto di Olivio Ghilarducci, ex sindaco di Capannori

sabato, 28 aprile 2018, 19:55

di eliseo biancalana

È stato presentato presso la sala Ademollo di Palazzo Ducale il libro "Le braccia al collo" (Maria Pacini Fazzi Editore) di Olivo Ghilarducci, ex sindaco di Capannori. Politica e amore sono i due temi centrali del volume, che ha chiari accenti autobiografici.



Presenti l'ex ministro Vannino Chiti, il presidente della provincia e sindaco di Capannori Luca Menesini e il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini.Menesini ha sottolineato che il libro offre una visione insolita del Sessantotto, raccontato dal punto di vista di un cattolico democratico. Tambellini ha invece riconosciuto all'autore una visione della politica come servizio e ha riflettuto sul concetto di utopia. È stata la critica Marisa Cecchetti a introdurre i temi del romanzo, che ha per protagonista Franco, uno studente cattolico lucchese fuorisede, che a Roma scopre il movimento studentesco e l'amore per Giuliana. Per Cecchetti il libro dovrebbe essere letto soprattutto dai giovani. Chiti ha sottolineato che il libro è un romanzo che fa riflettere su un salto d'epoca. Secondo l'ex ministro, il Sessantotto segnò infatti cambiamenti importanti sul piano sociale, politico e religioso. Particolarmente importanti i cambiamenti nella condizione femminile, rappresentati nel libro dal personaggio di Giuliana.



"È uno squarcio della vita dei giovani di allora" ha detto Chiti, che ha ricordato il suo Sessantotto da giovane comunista. Parlando del Sessantotto, l'ex ministro ha osservato che una maggiore libertà individuale non si è accompagnato a una consapevolezza del valore del sacrificio. Infine ha preso la parola l'autore, che ha ringraziato i tanti amici presenti e ha spiegato la ragione per cui ha scritto il libro: lasciare ai ragazzi qualcosa che crede possa essere utile. Del Sessantotto ha ricordato la forte voglia di cambiamento, che era sentita da tutti i giovani a livello mondiale. Ghilarducci non ha nascosto che ci siano state delle degenerazioni, ma dà un bilancio positivo di quella esperienza.L'incontro è stato presentato dall'editrice Francesca Fazzi. Erano presenti diversi amministratori locali e politici di centrosinistra.