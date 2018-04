Cultura e spettacolo



Imt, il professor Pietrini a Foligno ospite della Festa di Scienza e Filosofia

sabato, 28 aprile 2018, 12:14

Quanto il comportamento umano è condizionato da fattori genetici e quanto è invece influenzato dall'ambiente? Che rapporto esiste tra cervello e libero arbitrio, ossia la capacità di comprendere il significato delle proprie azioni e di agire in un senso o in un altro? Quale rilevanza hanno le nuove conoscenze delle neuroscienze per il diritto? Questi alcuni dei temi dell'intervento che il professor Pietro Pietrini, direttore della Scuola IMT Alti Studi Lucca, terrà domenica 29 aprile alle 15.30 a Foligno, nell'ambito dell'ottava edizione della Festa di Scienza e Filosofia, il seguitissimo festival promosso dal Laboratorio di Scienze Sperimentali insieme a Oicos Riflessioni e al comune di Foligno.



L'edizione del 2018 della manifestazione ha per tema "L'evoluzione dell'uomo: da quale passato, verso quale futuro" e prevede percorsi di approfondimento dedicati alla chimica, alla biologia evolutiva e a Dante. Tra gli ospiti, insieme al professor Pietrini, Paolo Nespoli, Paolo Crepet, Vito Mancuso, Raffaella Rumiati, Gilberto Corbellini, Domenico De Masi, Giovanni Maria Flick, Paolo Flores d'Arcais e molti altri personaggi del panorama culturale nazionale e internazionale.

Per maggiori informazioni e il programma completo: www.festascienzafilosofia.it