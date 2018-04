In libreria con la nipote del duce

Altri articoli in Cultura e spettacolo

sabato, 7 aprile 2018, 16:27

Un appuntamento da segnare sulla vostra agenda, lunedì 9 aprile alle 21.00 convegno su “Come scrivere su Internet”. Il contenuto testuale gioca un ruolo chiave nella comunicazione sul web

sabato, 7 aprile 2018, 08:52

venerdì, 6 aprile 2018, 18:24

Venerdì 20 aprile alle 18 presso l'Auditorium della Biblioteca Civica Agorà lo sceneggiatore e regista Enrico Vanzina presenta il libro "La sera a Roma" (Mondadori). Intervengono Demetrio Brandi e Elena Marchini. L'incontro fa parte della rassegna Autori all'Agorà organizzata da LuccAutori - Premio Racconti nella Rete e Biblioteca Civica Agorà

venerdì, 6 aprile 2018, 17:43

Questa è una storia nella Storia, una storia minore, di guerra. Non parla di eroi, di attacchi, combattimenti, di avanzate di carri armati. E’ una storia di prigionieri di guerra; i “P.W.”, Prisoner of War

venerdì, 6 aprile 2018, 14:10

Si parte con l'attrice Sabina Guzzanti e le anteprime dei primi due episodi di Billions, il film documentario Storie di Altromare di Lorenzo Garzella e Isle of Dogs di Wes Anderson

venerdì, 6 aprile 2018, 12:10

I settori cultura e spettacolo Acsi Lucca, per il secondo anno consecutivo, hanno il piacere di annunciare che l'ente Acsi supporta Lucca Film Festival & Europa Cinema 2018 in programma dall’8 al 15 aprile a Lucca, in vari luoghi della città tra cui, il Cinema Astra e Centrale, il Teatro...