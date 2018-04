Cultura e spettacolo



Inaugura la mostra “Eroi e super eroi, uomini e donne che hanno trasformato l'impossibile in possibile”

venerdì, 27 aprile 2018, 17:22

di barbara ghiselli

Sarà inaugurata il 28 aprile alle 10 al Real Collegio la mostra “Eroi e super eroi, uomini e donne che hanno trasformato l'impossibile in possibile” organizzata dall'associazione “Scuolina Raggi di Sole” in collaborazione con Unicef comitato provinciale Lucca, Amnesty International, Anpi e Lucca Comics and Games.

Perché è stato scelto questo titolo per la mostra?

Il tema proposto alle scuole voleva essere un'occasione per riuscire a far riflettere i ragazzi, i bambini e gli adulti sulle potenzialità insite in ogni persona.Altro aspetto alla base della scelta tematica, è stata la considerazione che le peculiarità che contraddistinguono ogni individuo possono permettere di trasformare ciò che è percepito come limite, in vera e propria potenzialità. In altre parole, la mostra si pone come la risultante di un percorso basato sul bisogno educativo delle giovani generazioni di trovare modelli di riferimento, frequentemente individuati in vari personaggi, reali o fantastici, più in meno in linea con la legalità e con le aspettative sociali condivise.

La mostra è il risultato di riflessioni sulla figura dell'eroe, del super eroe, e dell'anti – eroe e della produzione di vari elaborati realizzati dagli alunni in merito a questo argomento. All'iniziativa hanno aderito numerose scuole del territorio lucchese ma si possono trovare elaborati provenienti dalla Versilia e da Pisa. La mostra, nata per sensibilizzare sul tema dei diritti umani dei bambini e degli adolescenti, ha al suo interno uno spazio espositivo dedicato al Premio Agesc 2018, nel quale saranno esposti elaborati grafici e scritti riguardanti i temi della pace e dei diritti umani. L'Anpi poi proporrà la riflessione su alcune figure “eroiche” che hanno contradistinto la storia d'Italia e in particolare la storia locale.

Cosa si potrà ammirare dunque alla mostra?

Tanti disegni e plastici riguardanti gli eroi di ieri, di oggi e della fantasia ma anche leggere testi narrativi e poetici riguardanti la tematica; sarà possibile poi il 28 aprile alle 17 assistere alla rapresentazione dello spettacolo teatrale dal titolo ”Eroi di classe”, messo in scena dagli alunni della terza C della scuola secondaria di primo grado Gino Custer De Nobili con la regia di Giovanni Fedeli de “La Cattiva Compagnia”.

La mostra rimarrà aperta al pubblico il 28 e il 29 aprile dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Come evidenziato dalla Scuolina Raggi di Sole: “Lo scopo dell'iniziativa è quella di aprire un dibattito intergenerazionale e interculturale sul mondo degli eroi e sulle potenzialità degli esseri umani di superare gli ostacoli e vincere le paure e le incertezze”.