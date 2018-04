Cultura e spettacolo



Inaugurata la mostra collettiva “Fotografia alternativa”

lunedì, 30 aprile 2018, 09:04

di barbara ghiselli

“Fotografia alternativa”, questo è il titolo della mostra realizzata dall'associazione Labirinto dell'Immagine e visibile nella sala espositiva di corte dell'Angelo fino al primo maggio compreso, permette ai visitatori di osservare la realtà interpretata da sette artisti attraverso la foto stenopeica, lomografica, polaroid e antiche tecniche di stampa. La mostra è stata pensata per festeggiare la “Giornata mondiale della fotografia a foro stenopeico” che quest'anno ricorreva il 29 aprile.



“L'uso di procedimenti fotografici – spiega il presidente dell'associazione Augusto Biagioni - come la stenoscopia e la solarigrafia, l'utilizzo di semplici 'toy camera' come la Holga, le stampe ai sali d'argento e sviluppo lith, l'emulsione stesa a pennello su carta da disegno, le stesse immagini a sviluppo immediato Polaroid e Fujicolor, in piena era digitale, possono apparire scelte obsolete: in realtà sono strumenti per iniziare un percorso che porta lontano dal risultato standard e massificato, risvegliando la manualità e la curiosità di sperimentare”.



La mostra è la prova di quanto detto da Biagioni, infatti lì il pubblico può ammirare gli affascinanti risultati, ottenuti attraverso l'uso di tecniche di stampa “antiche” e l'uso di semplici, rudimentali strumenti fotografici. Oltre alle fotografie, alla mostra, sono esposti anche gli strumenti utilizzati per farle. Gli artisti che hanno esposto alla mostra le loro fotografie sono Francesco Bastiani, Augusto Biagioni, Marco Cappelli, Ugo Conti, Valentino Giannini, Giovanni Natali e Alberto Silvestri.



La mostra è a ingresso libero e l'orario di apertura è dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30