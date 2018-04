Cultura e spettacolo



Inaugurata la mostra “Le mura e i suoi animali” presso la casermetta San Pietro

domenica, 15 aprile 2018, 09:11

di barbara ghiselli

“Delle mura conosciamo quasi tutto ma questo aspetto mancava e quindi sono molto lieta che il fotografo lucchese Lucio Ghilardi abbia colmato questo vuoto”. Con queste parole Maria Pacini Fazzi, presidente dell'associazione “Amici dell'archivio fotografico” ha esordito all'inaugurazione della mostra dedicata a “Le mura e i suoi animali” che è avvenuta nel pomeriggio del 14 aprile nella casermetta San Pietro sede della Compagnia dei Balestrieri davanti al Villaggio del Fanciullo. La mostra promossa dagli Amici dell'Archivio fotografico del Comune di Lucca in collaborazione con la Compagnia dei Balestrieri di Lucca gode del patrocinio del comune di Lucca e dell'Opera delle Mura e presenta oltre 20 interessanti e curiose immagini dedicate ai tanti animali che popolano le nostre mura. Assente per impegni di lavoro l'autore delle fotografie della mostra, Lucio Ghilardi, definito dal vicesindaco Giovanni Lemucchi “un vero artista e attento osservatore della natura”. Lemucchi ha poi sottolineato la sua soddisfazione perchè la mostra è stata fatta in una sede importante come quella della Compagnia Balestrieri.



“Siamo felici – ha fatto presente il presidente della Compagnia Balestrieri Giorgio Serafini – di prestare la nostra sede per questa mostra. La nostra Compagnia infatti è solita promuovere momenti culturali e questa iniziativa lo è sicuramente”.



Grande soddisfazione anche da parte del consigliere degli Amici dell'Archivio fotografico del comune di Lucca, Leonardo Odoguardi che ha ricordato che la mostra curata da Lucio Ghilardi è accompagnata dalle schede tecniche del naturalista Ambrogio Pagani e offre uno scorcio del tutto inedito di quanti animali, accanto a noi, vivono sulle mura di Lucca.



Ma quali sono gli animali che popolano le mura?



“Non solo passeri, pettirossi, piccioni, - ha spiegato Pagani - ma anche il più elegante e raro martin pescatore, l'anatra muta, il germano, il tarabusino, il simpatico riccio e la garzetta che è stata scelta per la locandina della mostra”.



La mostra resterà aperta tutti i giorni fino al 22 aprile prossimo.