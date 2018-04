Cultura e spettacolo



Krissy Matthews sul palco del Lucca Blues Festival

venerdì, 20 aprile 2018, 11:50

Prosegue il week-end dedicato al blues per la rassegna musicale Lucca Blues Festival al Foro Boario. Sabato 21 aprile sul palco è la volta del ventiseienne Krissy Matthews, chitarrista, cantante e autore britannico-norvegese. Ha realizzato ad oggi cinque album di cui il primo, “Blues Boy”, all’età di 18 anni. Si è esibito sui palchi di tutta Europa e ha all’attivo più di mille concerti. Ha inoltre suonato nei più importanti festival europei: Majorca Jazz Festival, Burlada Blues Festival, Canal Street Festival e The Giant of rock festival. A Lucca si presenta con Walter Cerasani al basso e Kevin Hickman alla batteria.

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto a Emergency.

I concerti inizieranno alle ore 21