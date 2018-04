Cultura e spettacolo



La band lucchese Predarubia ospite al Pistoia Blues Festival

giovedì, 26 aprile 2018, 13:38

Proprio così, la band lucchese Predarubia, che in poco meno di un anno si è fatta notare al pubblico con i due singoli "RIP" e "One Day", brani estratti dal primo album "Somewhere Boulevard”, aprirà Sabato 14 Luglio il concerto dell' ex chitarrista dei Genesis Steve Hackett. La band si esibirà sul palco principale, dove suoneranno nella settimana anche Alanis Morrisette, James Blunt, Graham Nash, Mark Kenegan band Supersonic Machine feat. Billy F. Gibbons. Un grande traguardo a conferma del lavoro fatto negli ultimi mesi dai musicisti toscani, mantenendosi sempre nelle principali classifiche indipendenti italiane. I Predarubia riceveranno inoltre da VuEmme Tv anche il premio come miglior video indipendente, grazie a "One day", per la regia di Simone Gazzola.

Giuseppe Pocai: "Leggo i nomi degli artisti che sono saliti su quel palco, artisti che abbiamo amato ed ascoltato, che abbiamo provato ad imitare, cercando di suonare come loro, sognando di suonare come loro. Saliremo su quel palco sapendo che lo divideremo con qualcuno di cui abbiamo consumato i dischi, porteremo la nostra piccola storia al cospetto della storia della musica, al cospetto di Steve Hackett."

Programma Pistoia Blues: http://pistoiablues.com/

La rock band toscana formatasi nel 2013, è composta dal cantante Giuseppe Pocai, dal bassista Luca Mori, dal chitarrista Massimo Triti e dal batterista Zivago Anchesi.

L' album contiene 11 pezzi inediti di rock in purezza , venuti alla luce nell’arco dell’ultimo anno di lavoro e sono il racconto in parole e musica del viaggio intrapreso fino a qui dalla band: Il rock nella sua essenza, l'insana idea che il mondo si possa cambiare con le canzoni, che si possa migliorarlo e che il rock and roll possa veramente salvarci. L’album è edito ad opera de LATLANTIDE e distribuito nei principali digital store e nei negozi di dischi da EDEL.

videoclip ONE DAY: https://www.youtube.com/watch?v=-ILrVG0buSE

videoclip RIP: https://www.youtube.com/watch?v=0otxuDZxj6E

www.predarubia.com

https://www.facebook.com/predarubia/

