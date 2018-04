Cultura e spettacolo



La Compagnia Balestrieri mette in scena uno spettacolo a Villa Guinigi

giovedì, 26 aprile 2018, 09:03

Il 29 aprile ritorna l'annuale spettacolo di teatro e danza rinascimentale della Compagnia Balestrieri Lucca. Per la prima volta sarà messo in scena nel loggiato del Museo Nazionale di Villa Guinigi per festeggiare il cinquantesimo anniversario dell'apertura del museo grazie alla preziosa collaborazione della dottoressa Rosanna Morozzi direttore dei Musei Nazionali di Lucca e del dottor Stefano Casciu Direttore del Polo museale regionale della Toscana

Questo spettacolo dal titolo "Guinigi :il Gioiello perduto" scritto da Daniele Lattari e Melanie Angeloni ispirandosi ad un anello d’oro con diamante realmente ritrovato durante la campagna di scavi del 2010 condotta in San Francesco nella così detta "Cappella Guinigi". Le evidenze archeologiche portano a pensare che l’anello sia appartenuto alla terza moglie di Paolo Guinigi, Jacopa Trinci. Lo spettacolo propone una visione romanzata (ed è bene ricordarlo, totalmente di fantasia) delle vicende che portarono quell’anello ad essere ritrovato dagli archeologi.

Anche quest'anno l'evento sarà ad ingresso gratuito grazie al supporto del Comune di Lucca Fondazione Banca del Monte di Lucca e Lucar che con le loro sponsorizzazioni sostengono la Compagnia Balestrieri Lucca.

Il Quattrocento è il periodo in cui la danza diviene un segno distintivo per i nobili per distinguersi dal popolo. Vengono scritti i primi trattati che codificano l'arte del danzare: il De arte saltandi et choreas ducendi di Domenico da Piacenza, segue il De pratica seu arte tripudii vulgare opusculum di Guglielmo Ebreo, Il libro dell’arte del danzare di Antonio Cornazzano, poeta e scrittore italiano nonché maestro di ballare alla corte degli Sforza.

Proprio a questi trattati viene fatto riferimento per la ricostruzione delle danze che verranno eseguite in "Guinigi: il Gioiello perduto" la cui ricostruzione coreografica è stata affidata a Francesca Carignani da 10 anni insegnante del gruppo Danze Antiche della Compagnia Balestrieri. Per curare l'evento fin nel dettaglio, la regia è affidata a Elisa Simi con un buon curriculum teatrale alle spalle sia come regista che come attrice, mentre le acconciature saranno realizzate da Ronny Acconciature.

Cornice dello spettacolo sarà la maestosa Villa Guinigi nel cui giardino, per l'occasione, ci saranno anche arcieri e balestrieri che offriranno la possibilità di conoscere da vicino l'arco antico e la balestra.

Lo spettacolo sarà aperto alle 15.30 dall'esibizione degli sbandieratori e dei musici della Compagnia Balestrieri chiamati a mostrare la loro abilità.