La pittura che suona: sabato “Luigi Boccherini e i suoi ritratti”

giovedì, 12 aprile 2018, 10:55

La pittura che suona. Sabato 14 Aprile alle 17,30 nella sala Ademollo di Palazzo Ducale (Lucca) in programma "Luigi Boccherini e i suoi ritratti", terzo incontro a ingresso libero del ciclo di dialoghi tra musica ed arte in cui storia dell'arte, storia della musica, storia degli strumenti, organologia e prassi esecutiva spiegano la forma e il suono degli elementi costitutivi, tecnici e funzionali che si intrecciano dentro l'opera d'arte.

La conversazione è a cura di Marco Mangani, vice-direttore del Centro Studi Luigi Boccherini, e l'esecuzione è dei violoncellisti Gaetano Nasillo e Sara Bennici. Saranno presi in esame i due ritratti di Boccherini dipinti da Batoni e Goya, che Mangani avrà modo di analizzare durante il suo intervento, e saranno eseguite due sonate per violoncello: Sonata in Mib maggiore G. 11 Allegro - Largo - Tempo di menuetto e Sonata in Do maggiore G 17 Allegro - Largo assai - Rondò:allegro. Nasillo, accompagnato da Bennici, è uno dei maggiori interpreti specializzato su strumenti originali.

L'iniziativa è realizzata dal Concentus Lucensis con la collaborazione ed il sostegno della FLAM, ed è inserita nel calendario "Il Settecento Musicale a Lucca". Il progetto, ideato da Linda Severi, vede la collaborazione dei musei Nazionali di Lucca e del Polo della Toscana, di Istituzioni ed Associazioni della città di Lucca, il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, i patrocini dell'UST ufficio IX, della Provincia e del Comune di Lucca, il sostegno del FAI, della Siem sede territoriale nonché dell'IC Lucca 2 dato che l'intero ciclo d'incontri prevede, per gli insegnanti il riconoscimento come corso d'aggiornamento.

Per informazioni: siemlucca@gmail.com.

Calendario completo su www.concentuslucensis.it e sulla pagina Facebook dell'associazione.