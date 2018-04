Cultura e spettacolo



La storia dimenticata di “Camp Monticello”

venerdì, 6 aprile 2018, 17:43

di vittorio lino biondi

Questa è una storia nella Storia, una storia minore, di guerra. Non parla di eroi, di attacchi, combattimenti, di avanzate di carri armati. E’ una storia di prigionieri di guerra; i “P.W.”, Prisoner of War.

Ma per chi l’ha vissuta, questa storia minore, non è stata meno importante, meno pesante di tante altre tragedie.

Per fortuna, almeno questa, è finita bene. A volte succede …

Il Sottotenente pilota Antonio Bizio, abbattuto con il suo caccia CR 42 nell’agosto del 1942 sul Mediterraneo, viene recuperato in mare da una nave britannica, e dopo una sosta ad Edimburgo ( U.K.), viene trasportato in America.

Gli Alleati si erano spartiti il carico dei prigionieri per non far pesare sul solo Regno Unito l’onore della sorveglianza e del relativo mantenimento.

Dopo un lungo viaggio viene rinchiuso in un campo per P.W. – “Prisoner of War”, adiacente ad una piccola città dell’Arkansas, Monticello.

Lì trascorrerà due anni di detenzione, assieme ad altri 3.000 P.W. italiani; alla fine questa prigionia si rivelerà meno pesante e disagevole di quella patita da tanti altri commilitoni in altri campi.

Oltre 53.000 P.W. italiani.

Sparsi in tanti campi, in America, in Kenya, in Canada, nelle Hawaii, in India, in Gran Bretagna, in Italia.

La permanenza dei prigionieri a Camp Monticello, e la vivibilità al campo, furono regolate dal criterio di “reciprocità “ fissato nel ’29 a Ginevra, che impegnava le potenze detentrici di prigionieri a corrispondere loro lo stesso trattamento dei propri soldati.

E i soldati americani stavano bene. Avevano risorse praticamente illimitate…

Viene immediato il raffronto tra i soldati italiani “internati”( non prigionieri di guerra) dai tedeschi, dopo l’8 settembre, in Germania e in Polonia, gli I.M.I.

Il loro trattamento fu decisamente molto più duro, pesante, crudele. Trattati come traditori, ( il Re e Badoglio non avevano, di fatto, dichiarato guerra alla Germania), vennero lasciati morire di stenti e pochi di loro fecero rientro in Italia.

Al Sottotenente Bizio andò molto meglio.

A Monticello gli americani di guardia furono civili, giusti, corretti.

Si comportarono da soldati. Che rispettavano altri soldati.

La qualità della vita nel campo aveva, incredibilmente, aspetti paradossali che sfuggivano alla normale comprensione degli italiani prigionieri dal fronte africano; …. “appena arrivato a Monticello un soldatino fu portato a lavarsi nelle docce calde; chiese per quanto tempo poteva rimanervi; gli fu risposto dalla guardia… quanto voleva! Si stese sul pavimento e rimane sotto lo scrosciare dell’acqua per ore…”

La quantità e la qualità di cibo servito provocò non pochi problemi inversi alla denutrizione !

Il personale rientrò in Italia in sovrappeso, la carne abbondava, come la pasta e i dolci!

Fu addirittura pagato loro il lavoro effettuato nei boschi a tagliare legname, molto portarono a casa centinaia di dollari, in molti casi vennero corrisposti i contributi assistenziali !|

La qualità della vita al campo era indiscutibilmente alta, pur essendo un campo di prigionia.

I prigionieri avevano un ottimo rapporto con la cittadinanza, potevano uscire, fare acquisti nei negozi, ascoltare musica, leggere libri, fumare, andare al cinematografo, farsi curare i denti dal dentista, o visitare gli occhi e farsi confezionare gli occhiali ! Si erano costruiti una chiesetta dove alcuni cappellani celebravano la Messa.

Addirittura vi era un servizio di assistenza psicologica!

La popolazione civile, che abitava nel limitrofo paese di Monticello, quando il campo venne evacuato a fine guerra dopo il settembre del ’45, scopri, con non poco stupore, che a differenza degli abitanti americani di Monticello, nel campo i prigionieri italiani avevano la corrente elettrica, la luce, l’acqua potabile e i servizi igienici !

Nelle abitazioni civili di Monticello la corrente elettrica arriverà a guerra finita, nel ’46 e nel 1947 saranno allacciati all’acquedotto civico e poi verranno fatte le fogne !

Paradossi della guerra.

In quel campo non si verificarono crudeltà, sopraffazioni, o gesti di inciviltà.

L’unico caso nel quale una sentinella esplose una raffica di mitragliatrice, fu quando vi si addormentò sopra e premette accidentalmente il grilletto!

Fu pesantemente redarguita, ma per fortuna non provocò danni.

Non i tutti i campi la situazione era così…accettabile.

La guerra è guerra…

Un trattamento più pesante lo ricevettero i prigionieri cosiddetti NON COLLABORATORI, che non vollero abiurare al giuramento di fedeltà al fascismo; per loro furono adottate misure coercitive più severe.

Il campo di Hereford in Texas era uno di quelli.

Un’altro di questi campi era qui vicino, sotto Pisa, a Coltano.

Era tristemente noto per il livello molto alto di severità e per le bassissime condizioni di vita.

Fu chiuso nel ’47. Per fortuna.

Altri campi di concentramento furono aperti in tutti i paesi che combattevano, il problema dei prigionieri di guerra, ancorchè minore, era di fatto generale.

La memoria riporta immediatamente con la parola “concentramento” ai più tristemente noti Lager tedeschi, dove furono sterminati gli ebrei.

Ma questa storia minore fu in effetti molto diffusa e generalizzata. Tra tutti i paesi coinvolti nel conflitto mondiale.

Questa storia, la storia dimenticata di Camp Monticello viene ripercorsa dalla figlia di Bizio, la giornalista Silvia, accompagnata dal figlio che è il regista del film, in un viaggio che lei compie a Monticello, lungo i resti del campo.

Il film si svolge sul percorso che lei compie nei resti del campo, soffermandosi a lungo dove c’erano le baracche dormitorio, la mensa, le cucine, la Cappella…

Durante il viaggio ha la possibilità di incontrare e parlare anche con una delle guardie, ancora vivente; trova dei resti di vita del campo, vecchie bottiglie di Coca Cola, quelle di vetro a forma di ragazza, una confezione arrugginita di dopobarba, un cucchiaio, il filo spinato…

La ricerca dei segni.

La ricerca del pezzo di vita tolto al padre.

Mercoledì 11 aprile alle ore 10 presso la Sala Convegni “Vincenzo da Massa Carrara” della Fondazione Casa di Risparmio di Lucca, in via San Micheletto n.3, verrà presentato il docufilm “La storia dimenticata di Camp Monticello”, per la regia di Matteo Borgart, della sezione “Educational” del Lucca Film Festival & Europa Cinema 2018.

Con me, a parlare di Camp Monticello, oltre alla figlia Silvia, e il collega Ten. Col. della Aeronautica Militare Italiana, Edoardo Grassia .

Vittorio Lino Biondi