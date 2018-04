Cultura e spettacolo



"L'amore è amore" in scena al Centro S.Andrea di Saltocchio

martedì, 3 aprile 2018, 08:52

Quarto appuntamento per la rassegna teatrale dedicata alle compagnie teatrali amatoriali organizzata, presso il teatro del Centro S.Andrea di Saltocchio (Lucca), dal Circolo Anspi di Saltocchio, in collaborazione con la compagnia teatrale In Dolce Compagnia.

Sabato 7 aprile 2018 alle ore 21.15 sarà proposta una vera e propria prima assoluta nazionale in quanto il Gruppo Comico Teatrale La Tartaruga di Forcoli (Pisa) porterà per la prima volta in scena la commedia brillante "L'amore è amore" scritta e diretta da Sergio Bimbi. L'ingresso è libero.

La storia è semplice e racconta della difficile scelta di fronte ad una eredità inaspettata e miliardaria. I personaggi sono semplici e veri ma non sempre sinceri. Quello lo diventano solo dopo aver bevuto un liquore che manifesterà la loro vera personalità ed i loro veri pensieri.

La compagnia teatrale nasce a Forcoli alla fine degli anni '50 con il nome "Compagnia teatrale I Giovani". Col tempo poi ha modificato il suo nome in "Gruppo Teatrale La Tartaruga". Negli anni '90 la compagnia si è divisa in due sezioni; una che si dedica al teatro più impegnato, che ha mantenuto il nome "Gruppo Teatrale La Tartaruga" e una che si dedica solo ed esclusivamente al genere brillante e comico che, per distinguersi, ha assunto il nome "Gruppo Comico Teatrale La Tartaruga". La compagnia teatrale, che mette in scena dai 5 agli 8 spettacoli per stagione, ha l'ulteriore particolarità di esibirsi esclusivamente in eventi e manifestazioni di carattere rigorosamente benefico.