Cultura e spettacolo



L'artista lucchese Giuseppe Aldi vince il premio di pittura a Carmignano

lunedì, 23 aprile 2018, 08:55

Si è svolta ieri domenica 22 aprile, presso la sala consiliare del comune di Carmignano - Prato, la premiazione della Mostra Concorso "Acqua... Oro blu" organizzata in occasione della giornata mondiale dell'acqua del 22 marzo. Molti gli artisti partecipanti provenienti da tutta Italia. La mostra ha ospitato opere di notevole livello tecnico suscitando molto interesse tra i visitatori.



Un' esperta giuria sotto la guida del direttore artistico Mario Marasà, ha assegnato il primo premio all'artista lucchese Giuseppe Aldi che ha presentato l'opera dal titolo "L'acqua della vita", essa rappresenta un feto circondato dal liquido amniotico.



Questa la motivazione espressa dalla giuria: " L'artista ha realizzatoun'opera originale nel contenuto, di fedele attinenza al tema che interpreta l'acqua come generatrice di vita. Di forte impatto emotivo e capacità tecnica globale".



"Un tema che mi affascina particolarmente - spiega Aldi - una creatura che per nove mesi si trova immersa in un liquido in grado di nutrirla e proteggerla".



L'opera dell'artista lucchese entrerà a far parte della Collezione d'Arte Municipale. La Giuria ha deciso di offrire al vincitore la possibilità di allestire una personale di pittura presso una location del Comune.



Nella foto Aldi con in direttore artistico Mario Marasà