L'associazione teatrale Guarnieri di Lucca in trasferta ad Ancona

giovedì, 12 aprile 2018, 09:47

Il gruppo più giovane dell'Associazione teatrale Guarnieri di Lucca il prossimo 25 Aprile rappresenterà la Toscana alla Rassegna Nazionale del Teatro della Scuola di Serra S.Quirico (Ancona),i ragazzi guidati da Miriam Iacopi, porteranno in scena la conclusione di un percorso che ruota attorno alla figura di Don Lorenzo Milani.



”Il sogno di Lorenzo” - racconta Miriam - coinvolge un gruppo di 10 ragazzi volutamente dai 10 ai 18 anni. Il laboratorio è iniziato a Settembre a Barbiana, qui abbiamo raccolto emozioni,profumi, immagini pensieri collegati a quella piccola scuola. Elemento base su cui noi abbiamo lavorato è lo stupore e la curiosità,sono nati i perché, le critiche positive e quelle negative. Ci siamo ritrovati come gruppo eterogeneo a vivere il senso di “I Care" giocando su parole e corpo. Noi e la Scuola, noi e lo stupore, noi e la curiosità, noi e la Costituzione, Noi e le mani".

"Serra S.Quirico - conclude - non sarà l'unica tappa di questo gruppo,saremo il 16 maggio a Firenze per una Rassegna organizzata in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo,poi a Lucca fine maggio Teatro di S.Girolamo ma il momento più importante per noi sarà sicuramente,conclude Miriam Iacopi, il 23 maggio quando il nostro "Sogno di Lorenzo"sarà accolto dai ragazzi del Villaggio del Fanciullo di Lucca ,un pomeriggio insieme organizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale di Lucca".