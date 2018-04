“Le Mura e i suoi animali”, inaugura la mostra di Lucio Ghilardi

Altri articoli in Cultura e spettacolo

Ultimo appuntamento all’Auditorium “Boccherini” con le iniziative del Dance Meeting 2018. Domani, venerdì 13 aprile, alle 18, la danza si unirà al suono delle chitarre della Boccherini Youth Guitar Orchestra in “Danza Característica”, concerto/spettacolo su musiche di Leo Broiwer e di altri autori sudamericani

L’etoile italiana riceverà dal sindaco Alessandro Tambellini il premio alla carriera, un importante riconoscimento per le indimenticabili interpretazioni del repertorio classico e per il suo instancabile lavoro di diffusione dell’arte della danza

Il lucchese Stefano Pedonesi, titolare dello storico laboratorio orafo Pedonesi Bruno di via delle Grazie, sarà l'unico italiano presente alla manifestazione esponendo per l'occasione una collana creata ad hoc per l'evento, assieme ad un anello di similare fattura entrambi ispirati al Cosmo

Dopo il successo ed il gradimento riscontrato con gli incontri dello scorso anno, per il Liceo Linguistico Byron e gli Istituti Benedetto Croce – Scuole Private organizzano e promuovono un importante evento/incontro di approfondimento sul tema dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento

La pittura che suona. Sabato 14 Aprile alle 17,30 nella sala Ademollo di Palazzo Ducale (Lucca) in programma "Luigi Boccherini e i suoi ritratti", terzo incontro a ingresso libero del ciclo di dialoghi tra musica ed arte

Il gruppo più giovane dell'Associazione teatrale Guarnieri di Lucca il 25 zprile rappresenterà la Toscana alla Rassegna Nazionale del Teatro della Scuola di Serra S.Quirico (Ancona), i ragazzi guidati da Miriam Iacopi, porteranno in scena la conclusione di un percorso che ruota attorno alla figura di Don Lorenzo Milani