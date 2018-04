Cultura e spettacolo



Le più celebri arie d'opera per "Musica Ragazzi"

mercoledì, 18 aprile 2018, 12:28

Le più celebri e divertenti arie d'opera sono le protagoniste del prossimo appuntamento con "Musica ragazzi", in programma domani (19 aprile) alle 10.30 all'auditorium "L. Boccherini".

L'appuntamento è realizzato dall'Associazione Musicale Lucchese in collaborazione con le classi di canto del M° Giovanni Dagnino e della professoressa Maria Pia Ionata dell'ISSM "L. Boccherini". All'interno dello spettacolo verranno proposti alcuni brani tratti da Pagliacci di Leoncavallo, Così fan tutte di Mozart, Serva padrona di Pergolesi, Elisir d'amore di Donizetti, Nozze di Figaro di Mozart e dal Barbiere di Siviglia di Rossini. Sempre di Rossini ascolteremo anche il Duetto buffo dei due gatti e il concertato finale dal primo atto dell'Italiana in Algeri.Sul palco Nunzia Fazzi, Linda Scaramelli, Greta Doveri, Serena Suffredini, Livier Morales (soprani); Zhuorong Ren (mezzosoprano); Si Ming Hu, Marco Bellagamba, Daniele Vannuccini (tenori); Daniel Paganini, Guoce Ten (baritoni); Francesco Lombardi (basso), Chiara Mariani (pianoforte).

Il concerto è aperto al pubblico. Il costo del biglietto di ingresso è di 3 euro.