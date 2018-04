Cultura e spettacolo



L’IIS “Carrara-Nottolini-Busdraghi” gestisce un corso regionale di formazione

domenica, 1 aprile 2018, 11:43

L’agenzia formativa dell’Istituto di Istruzione Superiore “Carrara-Nottolini-Busdraghi” gestirà a breve un corso, normato a livello regionale, sulla valutazione e certificazione delle competenze.

Il corso, a numero chiuso (15 allievi), della durata di 100 ore (di cui 20 in FAD), articolato in due UF, ha per oggetto il sistema regionale delle competenze e la valutazione e certificazione degli apprendimenti e delle competenze.

E’ accessibile, a pagamento (800 euro), a tutti coloro che siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado oppure di una laurea o di una laurea specialistica e abbiano maturato specifiche esperienze nel settore per un tempo variabile (da due a sei anni) a seconda del titolo di studio conseguito.

Non sono previsti stage, la frequenza è obbligatoria per almeno il 70 per cento delle ore complessive e la consegna dell’attestato che la certifica verrà effettuata dopo lo svolgimento di prove scritte.

Il corso sarà tenuto presso la sede dell’istituto “F. Carrara”, in viale Marconi 69, Lucca

Le iscrizioni verranno accolte sino alle ore 14.00 del 09 aprile 2018

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti indirizzi:

e-mail: luis01700t@istruzione.it web: www.politecnico.lucca.it tel. 0583/955178