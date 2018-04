Cultura e spettacolo



Lucca Blues Festival: si apre la rassegna al Foro Boario

giovedì, 19 aprile 2018, 18:31

Inizia venerdì 20 aprile il Lucca Blues Festival al Foro Boario. Durante la prima serata si esibisce Andrea Biagioni insieme a “The dirty rabbits”, sodalizio artistico nato in seguito ad un incontro con alcuni musicisti. Ne scaturisce un progetto da cui nascono incroci sonori in cui il blues incontrano il rock e le distorsioni. Il 20 aprile sale sul palco anche lo statunitense Stan Street, poliedrico artista che spazia dalla pittura alla batteria fino all’armonica e al canto. Torna a Lucca dopo il grande successo dello scorso settembre al Foro Boario dedicato al Blues. Si esibisce accompagnato da Michele Biondi alla chitarra, da Carlo Romagnoli al basso e da Matteo Sodini alla batteria.

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto a Emergency, come è nella tradizione dell’associazione Lucca Blues Festival che ogni anno si prodiga per organizzare l’appuntamento. Proprio a Emergency è dedicata la cena organizzata per venerdì 20 aprile, serata in cui sarà anche proiettato anche il video con il saluto della presidente Rossella Miccio.

I concerti inizieranno alle ore 21.