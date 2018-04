Cultura e spettacolo



Lucca Tattoo Expo, quinta edizione dedicata al tatuaggio d'autore

domenica, 15 aprile 2018, 18:37

Ritmi frenetici per la convention Lucca Tattoo Expo giunta ai nastri di partenza dal 20 al 22 aprile con la quinta edizione dedicata al tatuaggio d'autore.

Da sempre l'evento si propone per promuovere la cultura artistica e storica del tatuaggio a tutto tondo, dove artisti e maestri tatuatori di fama internazionale e provenienti da tutti i continenti, sono pronti ad accogliere le migliaia di visitatori che visitano la fiera per farsi fare un tatuaggio da loro pensato, o da farsi suggerire.

Anche la 57 edizione della Biennale di Venezia, ha aperto le porte al mondo dei tatuaggi ritenendola, una forma d'arte contemporanea,"dettatadalla bravuratecnica dell'artista; Indelebile ed eterna, in cui non è possibile commettere errori". Questo è quanto afferma il critico e storico d'arte Giorgio Grasso che ha riconosciuto nei magnifici ritratti esposti a Palazzo Zenobio una vera e propria Arte.

Tra i 230 tatuatori presenti, il pubblico in visita a Lucca Tattoo Expo, troverà celebri maestri italiani e stranieri che offriranno loro, una panoramica di vari stili come il realistic, il traditional, il tribal, other styles, e molti altri ancora, sia a colori che in B/N.

Nella tre giorni, sono previsti inoltre numerosi contest ed esibizioni di Band di giovani musicisti, oltre al tradizionale Braccio di Ferro con il campione italiano, la Pole Dance della Scuola Abacada Luna e spettacoli di danza polinesiana.

Nel programma non mancherà l'aspetto culturale ,infatti sabato 21 alle ore 17,00 lo scrittore Nicolai Lilin presenta la sua ultima opera letteraria Il Marchio Ribelle, in libreria da pochi giorni, e divenuto in breve tempo un Best Seller; anche il regista Gabriele Salvatores ha tratto un film di successo da un suo libro dal titolo Educazione Siberiana. Nicolai Lilin è anche autore di altre 9 opere letterarie.

Nicolai Lilin è molto conosciuto nel mondo del tatuaggio, essendo lui un Maestro Tatuatore con studio a Milano vicino alla Galleria Del Corso.

Il gran finale della Convention sarà domenica 22 dove i Maestri tatuatori si sfideranno nel contest a loro dedicato per i migliori tatuaggi eseguiti nei vari stili durante la manifestazione.

Sono previsti numerosi premi e riconoscimenti a cura di una Giuria composta da famosi Maestri tatuatori.

All'interno dell' area espositiva si potranno degustare i migliori prodotti della cucina lucchese.

Sabato 21 e Domenica 22, aprile dalle ore 10,30 alle ore 19,30, servizio di Navetta gratuito FF.SS - Polo Fiere ogni 30 minuti .

L'intero programma si trova sul sito www.luccatattooexpo.it