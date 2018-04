Cultura e spettacolo



LUM presenta: La Fabbrica d'Inchiostro ed Effenberg Live

martedì, 24 aprile 2018, 11:34

"Martino Santori & La Fabbrica D'Inchiostro" è una mostra curata da Dario Andreotti che rimarrà allo Spazio San Donnino dal 28 Aprile fino al 6 Maggio. Protagonisti Martino Santori, giovane illustratore lucchese e il suo progetto artistico "La Fabbrica D'Inchiostro" creato con Andrea Bernardini. Martino e i suoi lavori evocano una sorta di ritorno alla origini, inteso non come primitivismo concettuale ma come purezza dell'espressione artistica. Il progetto nasce dall'idea della fabbrica, dei sobborghi industriali e dell'ambiente urbano degradato in genere, ideali ambientazioni per le vignette e le animazioni del duo, queste ultime realizzate da Andrea, che studia grafica e design".



Domenica torna ad esibirsi con LUM il cantautore lucchese Effenberg. che inaugura la stagione di eventi estivi nel giardino dello Spazio San Donnino.Effenberg, pseudonimo di Stefano Pomponi, e' un cantautore italiano classe 1982. Nel 2015 produce il suo primo disco, intitolato "Piazza Affari Chiude in Calo", suonato in vari concerti in giro per la penisola ma mai stampato ne distribuito digitalmente per decisione dell'autore. Effenberg continua a scrivere ed il 26 maggio scorso esce per abuzzsupreme Elefanti per Cena. Il disco riscuote fin da subito critiche positive da parte della stampa e dagli adetti ai lavori, tanto che il 9 giugno viene presentato in anteprima per il sito Rolling Stone il video del suo secondo singolo, intitolato proprio Elefanti per Cena. Sempre nello stesso mese rock it decide di inserire il brano nelle compilation mensile. Effenberg inizia a muoversi in tutta Italia e oltre, apre il concerto di Dente a Parigi presso la Manager e viene selezionato tra oltre 400 artisti per il premio Buscaglione, e tra oltre 1000 per il concorso 1mnext che porterà 3 artisti a calcare il palco del 1 maggio a Roma. In continua evoluzione, attualmente sta lavorando alla registrazione del prossimo disco.



Tutti e due gli eventi si terranno presso lo Spazio San Donnino, in Via San Donnino 17, Lucca.