Massimo Cavalletti bissa Largo al Factotum all'Opera de las Palmas

Altri articoli in Cultura e spettacolo

venerdì, 27 aprile 2018, 17:22

Sarà inaugurata il 28 aprile alle 10 al Real Collegio la mostra “Eroi e super eroi, uomini e donne che hanno trasformato l'impossibile in possibile” organizzata dall'associazione “Scuolina Raggi di Sole” in collaborazione con Unicef comitato provinciale Lucca, Amnesty International, Anpi e Lucca Comics and Games

venerdì, 27 aprile 2018, 17:19

Inaugura domani alle ore 17 la mostra-evento dell'artista Jiménez Deredia, realizzata grazie al contributo dellaFondazione Banca del Monte di Lucca, della Fondazione Lucca Sviluppo e del Comune di Lucca, curata da Massimiliano Simoni,patron di Artitaly

venerdì, 27 aprile 2018, 15:46

Si tratta di 40 inediti di cui 12 brani d'organo che molto probabilmente costituiscono una celebrazione eucaristica completa, quelli catalogati dalla sovraintendenza alle belle arti e scoperti dal professor Virgilio Bernardoni e dalla professoressa Gabriella Biagi Ravenni nella villa museo Puccini a Torre del Lago

venerdì, 27 aprile 2018, 12:12

Una serata che non mancherà di richiamare a Lucca tutti gli amanti dell’Alternative Rock che non potranno lasciarsi sfuggire l’occasione di vedere nella stessa serata 3 band di grandissimo valore

venerdì, 27 aprile 2018, 11:21

Sarà un concerto tutto dedicato agli strumenti musicali antichi quello che si terrà domani sera (28 aprile) alle 21 all’Auditorium “Boccherini”, nell’ambito della stagione Open organizzata dall’Istituto superiore di studi musicali cittadino

venerdì, 27 aprile 2018, 11:15

Più di 200 studenti coinvolti e molte le autorità presenti in Cappella Guinigi per salutare la professoressa Stefania Giannini, da poco nominata vicedirettore generale dell'Unesco per l'educazione