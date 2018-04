Cultura e spettacolo



Michele Mirabella a Lucca per la presentazione del volume di Francesco Bovenzi

mercoledì, 4 aprile 2018, 09:39

Sarà il noto personaggio televisivo, regista e conduttore Tv Michele Mirabella, a presentare Sabato 7 a prile alle ore 16,30 nella sala Ademollo di Palazzo Ducale il volume di Francesco Bovenzi, Solo con il battito del cuore edito da Pacini Fazzi e giunto già alla prima ristampa dopo l'uscita in anteprima in occasione del Congresso di Cardiolucca 2018. Michele Mirabella, che ha insegnato "Sociologia della comunicazione: teoria e tecniche" nella Facoltà di Beni Culturali dell'Università di Lecce e attualmente insegna "Teoria e tecniche dei mezzi di comunicazione di massa", presso l'Università di Bari, ha ricevuto nel 2001 la Laurea Honoris causa in Farmacia dall'Università di Ferrara per la sua capacità di "trasmettere aspetti scientifici complessi in ambito farmaceutico utilizzando un linguaggio esemplificativo ed essenziale sempre commisurato alle necessità del grande pubblico senza mai incidere sul rigore scientifico e contribuendo alla diffusione della cultura della scienza del farmaco". Volto noto della Tv, oltre che prolifico uomo di cinema e teatro, conosciuto dal grande pubblico come divugatore in ambito medico e scientifico (importanti audience ha sempre riscosso il suo Elisir, su RAI 3) , Mirabella presenterà a Lucca, dopo il Saluto del Sindaco Alessandro Tambellini, l'ultimo volume di Francesco Bovenzi, Direttore dell'Unità Operativa di Cardiologia e Emodinamica all'Ospedale San Luca di Lucca e Santa Croce di castelnuovo di Garfagnana. Un libro che dipinge tutto il mondo che ruota attorno a Bovenzi uomo e cardiologo a contatto con la vita nei suoi aspetti più profondi. “Un viaggio intorno al cuore - lo descrive l'autore stesso - tra racconti, riflessioni, simboli e metafore in compagnia della parola scritta e di un organo tanto vitale quanto unico nell'identificarsi con l'amore”. Bovenzi, vincitore del premio Luigi Colonna per la Cardiologia e insignito delle fellowship dell'American College of Cardiology, della Società Italiana di Cardiologia Invasiva e ddell'Associazione Nazionale dei medici Cardiologi Ospedalieri con Maria Pacini Fazzi ha pubblicato nel 2014 il volume “Gigi sei un Angelo”. La presentazione, modarata dal caposervizio della Nazione di Lucca Piero Ceccatelli, è organizzata in collaborazione con la Provincia di Lucca e con il patrocinio del Comune di Lucca e dell'Ordine dei Medici della Provincia di Lucca.

Francesco Maria Bovenzi, Solo con il battito del cuore. Racconti e altre storie, maria pacini fazzi editore 2018; pp. 141, Prezzo di copertina euro 12,00 ISBN 978 - 88- 6550-623-3