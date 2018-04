Cultura e spettacolo



Mostra internazionale orafa nella Repubblica Ceca. L'Italia rappresentata con le opere del lucchese Pedonesi Stefano

giovedì, 12 aprile 2018, 11:11

di gabriele muratori

Presso il "Museo della Tecnica" a Brno, nella Repubblica Ceca, è attualmente in corso la "The Art of Enamel Technology of Enamelling" la mostra internazionale sulla storia della smaltatura e delle sue varie tecniche, iniziata il 31 ottobre scorso e dedicata appunto agli oggetti smaltati, che mette in particolare risalto la tecnica della smaltatura da sempre utilizzata per la realizzazione di oggetti liturgici, insegne di coronazione, vasellame, utensili domestici e naturalmente gioielli di ogni genere.



La mostra, ideata e curata dall'artista ceca Magdalena Urbanova, ha allargato la seconda parte lunedì 9 aprile con le esposizioni del gioiello contemporaneo, nella quale avranno spazio espositivo ben dodici artisti con le loro opere provenienti da Repubblica Ceca, Slovacchia, Francia, Usa e Italia. Il lucchese Stefano Pedonesi, titolare dello storico laboratorio orafo Pedonesi Bruno di via delle Grazie, sarà l'unico italiano presente alla manifestazione esponendo per l'occasione una collana creata ad hoc per l'evento, assieme ad un anello di similare fattura entrambi ispirati al Cosmo. Delle due creazioni, l'anello ha già fatto parlare di se essendo stato esposto preso le mostre internazionali di New York e Pittsburgh oltre ad essere stato già pubblicato su di un libro scritto sempre dell'artista Magdalena Urbanova, mentre la collana ha invece la particolarità di possedere nell'elemento centrale una parte mobile che può essere ruotata, simulando la rotazione di asteroidi e detriti spaziali intorno a un buco nero, abbinando così l'arte orafa alla tecnica, in relazione al contesto museale (della tecnica appunto) in cui sarà esposta. La mostra si concluderà il 3 giugno prossimo.