Musica e profumi, le nuove visite guidate di Turislucca

giovedì, 5 aprile 2018, 20:59

La primavera è arrivata e Turislucca sboccia con lei, organizzando visite guidate adatte non solo ai turisti ma anche ai locali che desiderano apprezzare a fondo i tesori nascosti della propria città! Ecco quindi due nuovi itinerari. Il primo, organizzato in collaborazione con l’associazione “Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana” si snoda per le vie della città di Lucca e tocca luoghi come le Mura, giardini privati e pubblici dove specie di alberi e piante importate in Europa da Napoleone sono ancora presenti, visibili e … “annusabili”. L’itinerario “Sulla scia del tempo, giardini e profumi dal Medioevo ad Elisa” si svolgerà sabato 7 aprile alle ore 15 con inizio a Porta San Jacopo. € 10,00; gratuito under 14 se accompagnati da un adulto pagante.

La seconda nuova proposta riguarda un itinerario musicale rivolto a tutti coloro che desiderano conoscere e scoprire Lucca attraverso la sua straordinaria ricchezza legata alle tradizioni musicali. Sarà una “Visita guidata andante…ma con brio” quella che Turislucca propone con il patrocinio del Comune di Lucca nell’ambito del calendario Vivi Lucca 2018. Puccini, Catalani, Geminiani, Boccherini ma anche Chet Baker e i The Rolling Stones. Si parlerà di tutti questi artisti - e si visiteranno i luoghi a questi associati - lungo il percorso durante il quale si ascolteranno anche alcuni brani dei principali compositori e musicisti che si sono esibiti a Lucca. Quando? Sabato 14 alle ore 15 partenza dal Teatro del Giglio; € 15,00 biglietto intero; € 5,00 ridotto under 14 se accompagnati da un adulto pagante.

Nel mese di aprile Turislucca ripropone altre visite guidate che hanno riscosso molto successo nel passato. La prima alla scoperta del simbolo della città: le Mura di Lucca o meglio, ai sotterranei dei suoi baluardi. Il 21 alle ore 15 partenza dall’ufficio informazioni turistiche di Piazzale Verdi. € 7,00; gratuito under 14 se accompagnati da un adulto pagante.La seconda tradizionale visita guidata è alla Linea Gotica di Borgo a Mozzano. 25 aprile, ore 10 appuntamento in Piazza Marconi. € 10,00; gratuito under 14 se accompagnati da un adulto pagante. I partecipanti dovranno essere automuniti. La terza al parco diVilla Reale di Marlia. Sabato 28 alle ore 15:00 ritrovo presso la biglietteria del Parco. € 15,00; gratuito under 14 se accompagnati da un adulto pagante.

La prenotazione delle visite guidate è obbligatoria. Iscrizioni tramite email a turislucca@turislucca.com