Nell'auditorium di San Romano la conferenza-spettacolo "La scelta è mia? Scegliere fa bene"

Altri articoli in Cultura e spettacolo

martedì, 10 aprile 2018, 15:56

"E' un film tratto da una storia vera negli anni 40 in Florida su un leader che è stato icona contro il razzismo prima di Martin Luther King". Così il fotografo e regista Anton Corbijn racconta dei suoi nuovi progetti oggi a Lucca in occasione della lezione di cinema in...

martedì, 10 aprile 2018, 14:44

Anche il liceo classico Machiavelli e palazzo Sani, sede della Confcommercio, prenderanno parte alla festa, con delle iniziative che sono state annunciate oggi in una conferenza stampa che è stata presentata da Emanuela Gennai dell'associazione Don Franco Baroni onlus

martedì, 10 aprile 2018, 13:12

Seconda giornata nel segno del Dance Meeting, manifestazione che in questi giorni animerà Lucca con un mosaico di eventi, oltre mille danzatori provenienti da tutto il mondo e il coinvolgimento dei musicisti dell’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”

martedì, 10 aprile 2018, 11:24

L'anteprima nazionale del film Lucky (Usa, 2017) di John Carroll Lynch, con la straordinaria partecipazione di David Lynch, sarà uno degli eventi speciali della quarta giornata del Lucca Film Festival e Europa Cinema 2018, domani, mercoledì 11 aprile, alle 20.30, al cinema Astra di Lucca.

lunedì, 9 aprile 2018, 21:11

Si svolgerà giovedì 12 aprile 2018 alle ore 10 presso l'auditorium della biblioteca Agorà a Lucca il convegno dal titolo "Prigionieri di guerra. Storie dai mondi concentrazionari" organizzato da Tralerighe

lunedì, 9 aprile 2018, 16:48

Martin Freeman l'attore inglese è oggi al Lucca Film Festival e Europa Cinema 2018 in occasione della presentazione del film Ghost Stories di Jeremy Dyson e Andy Nyman in cui è tra i protagonisti in programma al festival questa sera.