"Oltre il dolore": mostra a Palazzo Ducale

sabato, 14 aprile 2018, 13:58

"Oltre il dolore" andrà in scena il 27-28-29 aprile alla ex Caffetteria Palazzo Ducale (orari: 10-18) a ingresso gratuito. Venerdì 27 aprile, alle 10, presentazione del Progetto Isp di Irfa e inaugurazione della mostra fotografica a cura del fotografo David Bonaventura.



La mostra è uno dei risultati del progetto ISP, Inserimento Sociale Personalizzato, realizzato nella sede ANMIL di Lucca gestito dalla psicologa Vincenza Bruno e dal presidente territoriale Max Mallegni, promosso da IRFA, Istituto di Riabilitazione e Formazione ANMIL.



L’obiettivo generale del progetto è stato la creazione di un percorso di consapevolezza e di sviluppo di competenze trasversali fondamentali per gestire e superare le difficoltà derivate dall’infortunio, in particolare quelle relative ai cambiamenti nelle dinamiche relazionali e nella percezione del proprio ruolo sociale.



La mostra è stata realizzata anche grazie alla collaborazione di Gianmaria Mallegni, giovane regista e Franco Simonini, Fondatore di Orizzonte degli Eventi, Ricerca Intervento nelle organizzazioni.