Presentazione abiti napoleonici a Palazzo Mansi

venerdì, 13 aprile 2018, 13:30

Grande attesa per Effetto Cinema una delle sezioni protagoniste del Lucca Film Festival e Europa Cinema con l'evento principale di domani, sabato 14 aprile, Effetto Cinema Notte, organizzato grazie al sostegno della Fondazione Banca del Monte di Lucca

venerdì, 13 aprile 2018, 12:46

Il regista britannico due volte nominato agli Oscar (nel 1991 per Rischiose abitudini e nel 2007 per The Queen) ripercorrerà la sua carriera e risponderà alle domande del pubblico in una vera e propria lezione di cinema.

venerdì, 13 aprile 2018, 12:31

Osservare Lucca in modo diverso, attraverso la musica. "Andante... ma con brio" è il nuovo format di visita alla città ideato da Turislucca con la collaborazione del comune, del Teatro del Giglio, della Fondazione Puccini, di Itinera e di Lucca Promos

venerdì, 13 aprile 2018, 12:20

Apertura straordinaria, domenica 15 aprile, in occasione del Mercato dell'antiquariato di Lucca, del percorso olfattivo "Il Naso e la Storia", l'esposizione sensoriale dedicata a Elisa Bonaparte Baciocchi e Maria Luisa di Borbone ideata da Simonetta Giurlani Pardini e aperta a ingresso libero nelle stanze del Teatro di Elisa a Palazzo...

venerdì, 13 aprile 2018, 12:00

Ultimissimi giorni per visitare la grande mostra Il segno dell’avanguardia. I Futuristi e l’incisione, a cura di Francesco Parisi e Giorgio Marini, alla Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti a Lucca, che chiuderà domenica 15 aprile 2018

venerdì, 13 aprile 2018, 10:01

Essendo sia il Museo "Paolo Cresci" per la storia dell'emigrazione italiana, sia il Museo del risorgimento (MuR) di Palazzo Ducale ad ingresso gratuito da sempre, l'agevolazione per i visitatori consisterà in un piccolo omaggio-ricordo ai partecipanti