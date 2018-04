Prigionieri di guerra: storie dai mondi concentrazionari. Convegno organizzato da Tralerighe editore

Altri articoli in Cultura e spettacolo

lunedì, 9 aprile 2018, 16:48

Martin Freeman l'attore inglese è oggi al Lucca Film Festival e Europa Cinema 2018 in occasione della presentazione del film Ghost Stories di Jeremy Dyson e Andy Nyman in cui è tra i protagonisti in programma al festival questa sera.

lunedì, 9 aprile 2018, 13:30

Dal 28 aprile al 10 settembre 2018 Lucca diventerà una mostra a cielo aperto, ospitando nelle principali piazze del centro storico le monumentali opere dell'artista Jiménez Deredia, con una mostra-evento realizzata grazie al contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Lucca Sviluppoe del Comune di Lucca, curata da...

lunedì, 9 aprile 2018, 11:08

Corbijn, fotografo e regista di culto che ha ritratto i giganti della storia del rock e realizzato videoclip ormai considerati delle vere e proprie opere d'arte, sarà il protagonista di questa terza giornata della kermesse cinematografica tra incontri e proiezioni

lunedì, 9 aprile 2018, 10:53

Un altro successo per gli eventi espositivi nella chiesa di San Franceschetto. Tanti i visitatori che, nonostante un marzo ‘ballerino’ dal punto di vista climatico, hanno visitato la mostra dedicata al pittore seicentesco Girolamo Scaglia, dedicando anche alcuni minuti alla visione del documentario realizzato a corredo dell’allestimento dalla regista lucchese...

domenica, 8 aprile 2018, 12:12

Il prossimo appuntamento con Animando, inserito nel calendario della rassegna Il Settecento musicale a Lucca, è in programma per domenica 29 aprile alle 17 nella Chiesa dei Servi. Per l'occasione saranno eseguiti dall'ensemble Nuove Assonanze brani di musica napoletana tra il barocco e il Novecento

sabato, 7 aprile 2018, 22:05

"È un libro su una famiglia". Così Edda Negri Mussolini ha definito il volume "Mia nonna Rachele moglie di Mussolini", scritto dalla nipote del duce in collaborazione con la giornalista Emma Moriconi