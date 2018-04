Cultura e spettacolo



Prime Visioni e Jean Vigo al Circolo del Cinema

mercoledì, 18 aprile 2018, 09:15

L’ultimo ciclo della stagione 2017/2018 del Circolo del Cinema di Lucca presenta tutti film apprezzati da critica e pubblico e alcuni tra i migliori film della stagione in corso.

Giovedì 19 aprile inizia il ciclo al Cinema Centrale con un film nomade, Visage Village di Agnes Varda, tanto piccolo produttivamente quanto gioioso e personale, sorprendente e commovente. Poi, un amore sospeso poeticamente tra realtà e sogno in un ambiente crudo, il mattatoio con Corpo e anima (giovedì 26 aprile); un thriller psicologico, Quello che non so di lei (giovedì 3 maggio), misterioso ed avvincente firmato da Roman Polanski; una relazione irreversibile di Un amore sopra le righe (giovedì 10 maggio) attraverso passioni, tradimenti, separazioni e riconciliazioni; un noir politico, Omicidio al Cairo di Tarik Saleh (giovedì 17 maggio) nel clima della Primavera araba egiziana; Illegittimo di Adrian Sitaru (giovedì 24 maggio) uno scontro generazionale tra segreti familiari che sconvolgono; ed infine il consueto film a sorpresa di fine stagione con gli auguri di una felice estate al pubblico e ai soci di quest’anno.

I lunedì al Complesso San Micheletto invece si concludono con il ciclo dedicato a Jean Vigo: anarchico e surreale regista francese morto a soli 29 anni. Autore di soli quattro folgoranti film, regista di culto venerato, amato, iconico, rivisitato, è il protagonista della personale di fine stagione. La sua opera integrale è uscita, edita dalla Cineteca di Bologna, in nuovi restauri, che la restituiscono alla sua purezza originaria. Insieme all’immortale L’atalante, inno alla giovinezza eterna dell’amour fou, verrà proiettato l’irriverente Zero in condotta e i corti A propos de Nice e Taris.

Ingresso al Cinema Centrale con biglietto ridotto (5,00 euro) e tessera del Circolo. A San Micheletto l’ingresso, sempre con tessera annuale, è gratuito.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 4. Si consiglia a tal proposito di presentarsi alla cassa con l’apposito modulo scaricabile direttamente dal sito.

Per ulteriori informazioni e schede dettagliate dei film visitare il sito ufficiale www.circolocinemalucca.it oppure la pagina Facebook www.facebook.com/circolocinemalucca.