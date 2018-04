Cultura e spettacolo



Ritrovati dei manoscritti inediti di Giacomo Puccini

venerdì, 27 aprile 2018, 15:46

di giacomo mozzi

Si tratta di 40 inediti di cui 12 brani d'organo che molto probabilmente costituiscono una celebrazione eucaristica completa, quelli catalogati dalla sovraintendenza alle belle arti e scoperti dal professor Virgilio Bernardoni e dalla professoressa Gabriella Biagi Ravenni nella villa museo Puccini a Torre del Lago. Questa notizia è stata data dal presidente della fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini, il professore Giovanni Godi, nel suo intervento: " Siamo di fronte a degli inediti di un valore inestimabile rinvenuti grazie ad un grande lavoro di catalogazione e schedatura del materiale, iniziato nel 2016, da parte della soprintendenza archivistica di Firenze con lo scopo di rendere fruibile per studi il materiale interno alla villa a Torre del Lago." Il professor Claudio Toscani, consigliere e membro del comitato scientifico della fondazione Simonetta Puccini elogia la struttura della villa a Torre del Lago e lo stato di conservazione della stessa, sia degli arredi, che rispecchiano assolutamente il volere di Giacomo Puccini, sia del materiale contenuto al suo interno: " Questa villa è stata plasmata da Giacomo Puccini secondo un suo preciso volere, si sono ritrovate delle lettere del Maestro indirizzate agli operai che ci lavoravano con precise indicazioni, oltre a questi arredi, di grande spessore storico ed architettonico, la villa/museo possiede un archivio storico con un'ampia documentazione cartacea scritta di proprio pugno da Giacomo Puccini. Per noi è stato un grande privilegio sapere che l'archivio è stato dichiarato dalla soprintendenza di interesse storico particolarmente rilevante per ricostruire la vita e l'opera di Giacomo Puccini. Nella villa, oltre ai manoscritti del Maestro appuntati frettolosamente o libretti completi e molte lettere, troviamo molti altri manoscritti musicali di autori di prima del 1800 posseduti dalla famiglia, che come è noto è stata composta per cinque generazioni da musicisti. " La professoressa Gabriella Biagi Ravenni, membro della commissione scientifica dell'edizione nazionale delle opere di Giacomo Puccini e presidente del centro studi Giacomo Puccini commenta l'avvenimento: " Un evento straordinario che sicuramente avrà tanti sviluppi per la ricostruzione della storia sia musicale che personale di Giacomo Puccini. Siamo riusciti a trovare molte notizie sul giovane Giacomo Puccini grazie a lettere, documenti, abbozzi e schizzi musicali e letterari che abbiamo potuto studiare e catalogare. Un sentito ringraziamento a Diana Toccafondi che ha curato l'inventariazione per la sopraintendenza archivistica e bibliografica della Toscana ed ovviamente a chi ha reso possibile tutto questo, prima Simonetta Puccini ed in un secondo momento Giovanni Godi. "

Il professore Virgilio Bernardoni, presidente edizione nazionale delle opere di Giacomo Puccini, parla del giovane Puccini: " Bisogna tornare ad un primo Giacomo Puccini, primo in ordine cronologico, prima di andare a Milano, venendo da una famiglia di musicisti ha avuto sempre un'inclinazione naturale per la musica. Con questi manoscritti riusciamo a capire meglio questo periodo della giovinezza del Maestro. CI sono moltissimi manoscritti in giro per il mondo che sono passati di mano in mano, sono originali perchè Puccini li regalava o, addirittura, venivano raccolti dai cestini da parte dei collaboratori del suo editore, la Ricordi, una volta che il Maestro era uscito. Puccini era considerato un mito vivente già al tempo avendo riscosso moltissimo successo ed essendo diventato famoso in giovane età. Tra le tante composizioni rinvenute, si parla di una quarantina. dall'archivio è emersa anche una copia della partitura del Preludio ad orchestra SC 1 completa delle battute mancanti nel manoscritto in possesso della fondazione Puccini di Lucca e già edito nell'edizione nazionale delle opere di Giacomo Puccini; finalmente sarà possibile rendere fruibile in tutta la sua autenticità una composizione che ha già avuto molte esecuzioni prestigiose nel mondo. "